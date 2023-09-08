Китай может вести собственную игру с Россией: как это влияет на позицию Пекина по поводу войны в Украине
В преддверии саммита G20 Китай смягчил свою позицию по отношению к полномасштабному вторжению России в Украину. Ведь раньше Пекин придерживался нейтралитета.
Российский правозащитник Марк Фейгин рассказал 24 Каналу, что шла работа над финальным заявлением участников саммита G20, но Россия сопротивлялась ее пунктам, которые считает "проукраинскими". В то же время Китай поддерживает эти тезисы и оппонирует Москве.
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Пекин умеет не доводить ситуацию до кипения
Однако признаки противостояния между Россией и Китаем проявлялись и раньше. После того как Москва торпедировала зерновое соглашение, в начале августа по инициативе Саудовской Аравии состоялся саммит в Джидде, посвященный мирному завершению войны в Украине. Китай вместе еще с 30 странами принял в нем участие.
Это свидетельствует, по мнению правозащитника, о том, что Россия не может влиять на Пекин и просить его не участвовать в мирных инициативах. Ведь на саммите поднимался вопрос о необходимости отталкиваться от норм международного права в урегулировании войны в Украине. А для Москвы это самый болезненный вопрос, ведь она как раз нарушила международное право, когда совершила акт агрессии против Украины.
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Хотя, как предположил Фейгин, возможно, это игра Китая. Ведь после саммита в Джидде в Россию и Белоруссию приехал министр обороны Китая. То есть Пекин умеет отыгрывать такие ситуации, чтобы не доводить их до кипения – хоть с Западом, хоть с Россией.
Именно поэтому на саммите G20 будет согласован более нейтральный документ, который устроит его участников. Однако у Китая увеличиваются противоречия с Россией по многим причинам. В частности, зерновое соглашение – одна из них, ведь треть украинского зерна должна была отправиться именно в Китай. А остальная часть – в страны, где Пекин имеет жизненно важные интересы – в Африку и частично в Азию,
– подчеркнул правозащитник.
Это означает, что Китай уже терпит определенные траты от войны, которая продолжается в Украине, и ее последствий. В частности, в нарушении нормальной логистики продовольствия из Черноморского бассейна в нуждающиеся страны.
"Однако пока противоречия между Пекином и Москвой не являются критическими. В то же время визит Президента Украины Владимира Зеленского в Китай вполне возможен в не очень отдаленной перспективе. И это может стать сигналом для очень многих", – подчеркнул Марк Фейгин.
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Больше о саммите G20
- Встреча лидеров стран "Большой восьмерки" состоится в Индии в городе Нью-Дели 9 – 10 сентября. К государствам-участникам G20 также присоединятся Нидерланды, Испания, ОАЭ, Египет, Сингапур, Бангладеш, Оман, Нигерия и Маврикий.
- Глава Китая Си Цзиньпин не будет участвовать в саммите, чем разочаровал президента США Однако Джозеф Байден отметил, что "собирается увидеться" с Си Цзиньпином.
- Российский диктатор также был приглашен на саммит, но он отказался приезжать на встречу мировых лидеров вероятнее всего из-за того, что получил ордер на арест от МКС в Гааге. Вместо него Индию посетит министр иностранных дел Сергей Лавров.
- В то же время, Байден намерен воспользоваться отсутствием на саммите Си Цзиньпина и Путина, чтобы активизировать сотрудничество со странами Глобального Юга. К тому же G20 согласилась предоставить Африканскому союзу, состоящему из 55 стран, статус постоянного члена.