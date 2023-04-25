Особиста думка, – Китай офіційно відмежувався від заяв посла про суверенітет України та Крим
Джерело:Посольство Китаю у Франції
Посольство Китаю у Франції відреагувало на заяву їхнього посла Лу Шеє про те, що країни колишнього СРСР буцімто "не мають чинного статусу в міжнародному праві". Також він висловився про тимчасово окупований Крим.
На сайті посольства заявили, що слова Лу Шея є його особистою думкою. Там уточнили, мовляв, цю позицію не підтримує офіційний Китай.
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Як відреагували на слова посла у посольстві
Зауваження посла Лу Шей щодо питання України не є заявою про політику, а вираженням особистих поглядів під час телевізійних дебатів. Їх не слід надмірно інтерпретувати. Позиція Китаю з цих питань не змінилася,
– мовиться в повідомленні.
У посольстві Китаю у Франції пригадали, що після розпаду радянського союзу Китай був однією з перших країн, які встановили дипломатичні відносини з відповідними державами.
"Китайська сторона поважає статус суверенних країн після розпаду Радянського Союзу", – уточнили в посольстві.
Там також додали, що "позиція Китаю з українського питання є постійною і чіткою". Посольство запевнило, що КНР готова зробити свій внесок "у політичне врегулювання української кризи".
Скандал після заяви посла КНР у Франції
- 21 квітня посол Китаю у Франції під час інтерв'ю французькому телеканалу LCI заявив, що нібито колишні радянські республіки, якою вважається й Україна, "не мають ефективного статусу в міжнародному праві".
- Також Лу Шея запитали, чи вважає він Крим невіддільною частиною України. На це посол відповів, що "це залежить від того, як ви сприймаєте проблему". Також він сказав, що "це не так просто", і Крим "спочатку був російським".
- Після цього Євросоюз закликав Францію визнати посла Китаю персоною нон ґрата. Лист щодо цього підписали 80 європейських депутатів. Париж заявив про "повну солідарність" із суверенними країнами колишнього СРСР.
- У Зеленського заявили, що "усі пострадянські країни мають чіткий суверенний статус". Радник глава Офісу Президента зауважив, що насправді тільки Росія обманним шляхом посіла місце в Радбезі ООН. Радник Єрмака порадив послу, якщо він "хоче бути великим політичним гравцем – нехай не переказує пропаганду російських аутсайдерів".
- Речниця МЗС Мао Нін заявила, що Китай поважає суверенітет колишніх радянських республік.