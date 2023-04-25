Особиста думка, – Китай офіційно відмежувався від заяв посла про суверенітет України та Крим

Посольство Китаю у Франції відреагувало на заяву їхнього посла Лу Шеє про те, що країни колишнього СРСР буцімто "не мають чинного статусу в міжнародному праві". Також він висловився про тимчасово окупований Крим.

На сайті посольства заявили, що слова Лу Шея є його особистою думкою. Там уточнили, мовляв, цю позицію не підтримує офіційний Китай.

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Як відреагували на слова посла у посольстві

Зауваження посла Лу Шей щодо питання України не є заявою про політику, а вираженням особистих поглядів під час телевізійних дебатів. Їх не слід надмірно інтерпретувати. Позиція Китаю з цих питань не змінилася,

– мовиться в повідомленні.

У посольстві Китаю у Франції пригадали, що після розпаду радянського союзу Китай був однією з перших країн, які встановили дипломатичні відносини з відповідними державами.

"Китайська сторона поважає статус суверенних країн після розпаду Радянського Союзу", – уточнили в посольстві.

Там також додали, що "позиція Китаю з українського питання є постійною і чіткою". Посольство запевнило, що КНР готова зробити свій внесок "у політичне врегулювання української кризи".

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