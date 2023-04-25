Личное мнение, – Китай официально отмежевался от заявлений посла о суверенитете Украины и Крыме

Посольство Китая во Франции отреагировало на заявление их посла Лу Шэя о том, что страны бывшего СССР якобы "не имеют действующего статуса в международном праве". Также он высказался о временно оккупированном Крыме.

На сайте посольства заявили, что слова Лу Шэя являются его личным мнением. Там уточнили, что эту позицию не поддерживает официальный Китай.

Важно Это была просьба России: Жданов проанализировал заявление китайского посла во Франции

Как отреагировали на слова посла в посольстве

Замечание посла Лу Шэя по вопросу Украины не является заявлением о политике, а выражением личных взглядов во время телевизионных дебатов. Их не следует чрезмерно интерпретировать. Позиция Китая по этим вопросам не изменилась,

– говорится в сообщении.

В посольстве Китая во Франции напомнили, что после распада советского союза Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с соответствующими государствами.

"Китайская сторона уважает статус суверенных стран после распада Советского Союза", – уточнили в посольстве.

Там также добавили, что "позиция Китая по украинскому вопросу является постоянной и четкой". Посольство заверило, что КНР готова внести свой вклад "в политическое урегулирование украинского кризиса".

Скандал после заявления посла КНР во Франции