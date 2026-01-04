4 січня, 10:49
В Києві на Оболоні вибухнув автомобіль: є постраждалі
В Києві 4 січня на Оболоні вибухнув автомобіль. Поліція зʼясовує обставини вибуху.
Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.
Що відомо про вибух автівки у Києві?
За даними правоохоронців, в Оболонському районі Києва 4 січня вибухнув позашляховик. Попередньо, є травмовані.
На місце події направлені наряди поліції, кінологи, вибухотехніки та інші оперативні служби. Правоохоронці з'ясовують обставини події.
У поліції столиці пообіцяли повідомили більш детальну інформацію згодом.
Вибух автівки у Києві / Фото місцевого телеграм-каналу
На відео, які публікують місцеві після вибуху, видно кілька машин пожежників та медиків.
Служби на місці події у столиці: дивіться відео