29 листопада, 00:27
Ворожі дрони атакували Київ: є пошкодження житлової багатоповерхівки

Поліна Буянова

В ніч на суботу, 29 листопада, в Києві пролунали вибухи. У цей час у столиці була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних дронів.

Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

Куди летіли ворожі дрони?

У Києві повітряну тривогу оголосили ще о 22:56.

Ближче до опівночі Повітряні сили ЗСУ написали про рух російських ударних безпілотників у напрямку столиці.

БпЛА на Київ зі сходу, 
– йдеться в повідомленні.

Близько 00:24 жителі Києва почули вибухи.

Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у двох локаціях є наслідки російської атаки – Дарницькому та Шевченківському районах столиці.

