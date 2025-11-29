Ворожі дрони атакували Київ: є пошкодження житлової багатоповерхівки

В ніч на суботу, 29 листопада, в Києві пролунали вибухи. У цей час у столиці була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних дронів.

Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу. Читайте також Росія знову тероризує "Шахедами": небезпека уже дісталася Києва Куди летіли ворожі дрони? У Києві повітряну тривогу оголосили ще о 22:56. Ближче до опівночі Повітряні сили ЗСУ написали про рух російських ударних безпілотників у напрямку столиці. БпЛА на Київ зі сходу,

Близько 00:24 жителі Києва почули вибухи. Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у двох локаціях є наслідки російської атаки – Дарницькому та Шевченківському районах столиці.