Ворожі дрони атакували Київ: є пошкодження житлової багатоповерхівки
В ніч на суботу, 29 листопада, в Києві пролунали вибухи. У цей час у столиці була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних дронів.
Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.
Куди летіли ворожі дрони?
У Києві повітряну тривогу оголосили ще о 22:56.
Ближче до опівночі Повітряні сили ЗСУ написали про рух російських ударних безпілотників у напрямку столиці.
БпЛА на Київ зі сходу,
– йдеться в повідомленні.
Близько 00:24 жителі Києва почули вибухи.
Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у двох локаціях є наслідки російської атаки – Дарницькому та Шевченківському районах столиці.
