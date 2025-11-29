Укр Рус
29 ноября, 00:27
В Киеве прогремели взрывы: на столицу летели вражеские БпЛА

Полина Буянова

В ночь на субботу, 29 ноября, в Киеве прогремели взрывы. В это время в столице была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов.

Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.

Куда летели вражеские дроны? 

В Киеве воздушную тревогу объявили еще в 22:56. 

Ближе к полуночи Воздушные силы ВСУ написали о движении российских ударных беспилотников в направлении столицы. 

БпЛА на Киев с востока, 
– говорится в сообщении. 

Около 00:24 жители Киева услышали взрывы. 

