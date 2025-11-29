В Киеве прогремели взрывы: на столицу летели вражеские БпЛА

В ночь на субботу, 29 ноября, в Киеве прогремели взрывы. В это время в столице была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов.

Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.

Куда летели вражеские дроны?

В Киеве воздушную тревогу объявили еще в 22:56.

Ближе к полуночи Воздушные силы ВСУ написали о движении российских ударных беспилотников в направлении столицы.

БпЛА на Киев с востока,

– говорится в сообщении.

Около 00:24 жители Киева услышали взрывы.

