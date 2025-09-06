Укр Рус
24 Канал Новини України У Києві пролунали вибухи
6 вересня, 19:45
2

У Києві пролунали вибухи

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Увечері 6 вересня в Києві пролунали вибухи.
  • Місцева влада повідомила про роботу сил ППО по ворожих дронах.

Увечері 6 вересня у Києві чули вибухи. Росіяни запустили на столицю ударні безпілотники.

О 19:14 в українській столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих дронів, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія наростила виробництво "Шахедів": у ГУР розповіли, скільки одиниць виробляє за місяць 

Що відомо про вибухи у Києві?

О 19:09 Повітряні сили повідомили про перебування БпЛА у районі Броварів та рух російських безпілотників у напрямку Києва. 

О 19:44 у Києві чули вибухи. Очільник МВА Тимур Ткаченко зазначив, що у столиці працюють сили ППО.

Гучно в столиці. Наші захисники збивають ворожі цілі,
 – написав він.

Мер міста Віталій Кличко своєю чергою уточнив, що сили ППО працюють на лівому березі столиці та закликав киян перебувати в укриттях.

Монітори о 19:48 писали, що БпЛА летять на Позняки та Осокорки. 

О 20:04 монітори повідомили, що дрони вилетіли з Києва.

Де ще були вибухи?

  • Окупанти протягом дня атакують Україну ударними дронами.
  • Раніше вибухи лунали також і в Київській області.
  • Росіяни скерували на Запоріжжя щонайменше 7 БпЛА. У місті сталося кілька пожеж. Пошкоджені дитячий садок, житловий будинок та підприємство. Відомо про одну постраждалу жінку. У неї осколкове поранення голови. Медики надають всю необхідну допомогу.