28 січня, 01:26
У Києві вибухи: ППО працює по "Шахедах"
Ударні дрони ворога дісталися Києва вночі 28 січня. Містяни почули вибухи.
Про роботу ППО проінформували у КМВА. Розповідаємо, що відомо на цей момент.
Хронологія атаки У небі над Україною літають "Шахеди", тривога у Києві: які області під загрозою
Що відомо про повітряну атаку на Київ 28 січня?
Тривогу у Києві оголосили о 01:01. Повітряні сили повідомили про наближення ударних БпЛА російської армії до столиці.
Мовилося про загрозу зі східного напрямку. Моніторингові спільноти загалом у Київської області фіксували до шести дронів на той момент.
У Києві працює ППО. Будьте в укриттях!
– написав керівник Київської МВА Тимур Ткаченко о 01:24.
Місцеві у соціальних мережах писали про звуки вибухів. Телеграм-спільноти зауважили, що дрони ворога знову загрожують енергетичним об'єктам.