У Києві вибухи: ППО працює по "Шахедах"

Ударні дрони ворога дісталися Києва вночі 28 січня. Містяни почули вибухи.

Про роботу ППО проінформували у КМВА. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки У небі над Україною літають "Шахеди", тривога у Києві: які області під загрозою

Що відомо про повітряну атаку на Київ 28 січня?

Тривогу у Києві оголосили о 01:01. Повітряні сили повідомили про наближення ударних БпЛА російської армії до столиці.

Мовилося про загрозу зі східного напрямку. Моніторингові спільноти загалом у Київської області фіксували до шести дронів на той момент.

У Києві працює ППО. Будьте в укриттях!

– написав керівник Київської МВА Тимур Ткаченко о 01:24.

Місцеві у соціальних мережах писали про звуки вибухів. Телеграм-спільноти зауважили, що дрони ворога знову загрожують енергетичним об'єктам.