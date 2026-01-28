В Киеве взрывы: ПВО работает по "Шахедам"
- Ночью 28 января Киев атаковали ударные дроны.
- ПВО работала, местные слышали взрывы.
Ударные дроны врага добрались до Киева ночью 28 января. Горожане услышали взрывы.
О работе ПВО проинформировали в КМВА. Рассказываем, что известно на данный момент.
Хронология атаки В небе над Украиной летают "Шахеды", тревога в Киеве: какие области под угрозой
Что известно о воздушной атаке на Киев 28 января?
Тревогу в Киеве объявили в 01:01. Воздушные силы сообщили о приближении ударных БпЛА российской армии к столице.
Говорилось об угрозе с восточного направления. Мониторинговые сообщества в целом в Киевской области фиксировали до шести дронов на тот момент.
В Киеве работает ПВО. Будьте в укрытиях!
– написал руководитель Киевской МВА Тимур Ткаченко в 01:24.
Местные в социальных сетях писали о звуках взрывов. Телеграм-сообщества заметили, что дроны врага снова угрожают энергетическим объектам.
Где еще раздавались взрывы во время этой атаки?
- 27 января вечером российские военные атаковали Одессу с помощью беспилотников. В городе прозвучала серия взрывов. Под два десятка БпЛА пытались нанести ущерб, власти сообщили о по меньшей мере одном попадании.
- Чуть раньше днем пассажирский поезд "Барвенково – Львов-Чоп" в Барвенковской громаде на Харьковщине атаковали дроны. Удар вызвал масштабный пожар, погибли люди.