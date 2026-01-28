В Киеве взрывы: ПВО работает по "Шахедам"

Ударные дроны врага добрались до Киева ночью 28 января. Горожане услышали взрывы.

О работе ПВО проинформировали в КМВА. Рассказываем, что известно на данный момент.

Хронология атаки В небе над Украиной летают "Шахеды", тревога в Киеве: какие области под угрозой

Что известно о воздушной атаке на Киев 28 января?

Тревогу в Киеве объявили в 01:01. Воздушные силы сообщили о приближении ударных БпЛА российской армии к столице.

Говорилось об угрозе с восточного направления. Мониторинговые сообщества в целом в Киевской области фиксировали до шести дронов на тот момент.

В Киеве работает ПВО. Будьте в укрытиях!

– написал руководитель Киевской МВА Тимур Ткаченко в 01:24.

Местные в социальных сетях писали о звуках взрывов. Телеграм-сообщества заметили, что дроны врага снова угрожают энергетическим объектам.

Где еще раздавались взрывы во время этой атаки?