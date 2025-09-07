У Києві внаслідок атаки сталося займання у будівлі Кабміну
Російські війська вночі та вдосвіта тероризували Київ. Відомо, що внаслідок атаки сталося займання у будівлі Кабміну
Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеву владу та ЗМІ.
Що відомо про займання у будівлі Кабміну?
Мер Києва Віталій Кличко близько 7 години ранку повідомив, що у Печерському районі внаслідок ймовірного збиття БпЛА сталося загоряння в урядовій будівлі. Він вказав, що на місці працюють пожежники.
Керівник КМВА Ткаченко додав, що внаслідок російської атаки сталося займання на останньому поверсі адміністративної будівлі в цьому районі.
Зауважимо, що джерела Суспільного уточнили, що в Печерському районі столиці внаслідок падіння уламку горить будівля Кабміну.
Росія била по містах України 7 вересня: останні новини
Російська армія завдала масованої атаки дронів на населені пункти Київщини. На жаль, внаслідок ворожих дій постраждала людина. В трьох районах області пошкоджено приватні будинки та складські приміщення.
Російське військо завдала масованого удару і по Одесі та Одеському району за допомогою ударних БпЛА. Внаслідок удару фіксують пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури.
Під ударом ворожої армії опинився також Кривий Ріг. Там зафіксовано ракетні влучання в обʼєкт цивільної інфраструктури. Станом на 7 ранку триває аварійно-рятувальна операція. Зафіксована сильна пожежа. Також відомо, що внаслідок атаки є 3 постраждалих. Попередньо, вони перебувають в середньому стані.
До слова, вночі вибухи лунали ще в низці регіонів. Також вранці по території всієї країни оголошували ракетну небезпеку.