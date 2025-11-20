У Києві ввели екстрені відключення світла

Ситуація в українській енергосистемі продовжує залишатися складною. Через це у Києві вдень 20 листопада ввели екстрені відключення світла.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДТЕК.

Дивіться також Графіки не діють: де в Україні уже ввели екстрені та аварійні відключення світла

Чому у Києві діють екстрені відключення?

Екстрені та аварійні відключення ввели майже по всій Україні за вказівкою Укренерго.

Тож графіки погодинних обмежень не діють. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації.

Енергетики пояснюють, що треба терміново допомогти енергосистемі.

Сповістимо, щойно стане краще та графік повернеться,

– йдеться у їхньому повідомленні.

Де ще екстрені відключення?