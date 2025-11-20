В Киеве ввели экстренные отключения света

Ситуация в украинской энергосистеме продолжает оставаться сложной. Поэтому в Киеве днем ​​20 ноября ввели экстренные отключения света.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Почему в Киеве действуют экстренные отключения?

Экстренные и аварийные отключения ввели почти по всей Украине по указанию Укрэнерго.

Поэтому графики почасовых ограничений не действуют. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации.

Энергетики объясняют, что надо срочно помочь энергосистеме.

Сообщим, как только станет лучше и график вернется,

– говорится в их сообщении.

Где еще экстренные отключения?