В Києві та області працює ППО: там кружляють російські дрони

У Києві та області протиповітряна оборона працює по ворожих цілях. Росіяни запустили дрони на столичний регіон, через що лунають вибухи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Київської обласної військової адміністрації та очільника столичної військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Що відомо про вибухи в Київській області?

Зранку у вівторок, 23 грудня, російські окупанти запустили дрони на столичний регіон.

Близько 06:11 в Повітряних Силах ЗСУ попередили, що БпЛА фіксуються в районі Бучі та рухаються на Київ.

О 06:20 влада області зазначила, що вибухи, які чують жителі, лунають через роботу ППО.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку, – йдеться в повідомленні.