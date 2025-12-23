Укр Рус
В Києві та області працює ППО: там кружляють російські дрони
23 грудня, 06:27
В Києві та області працює ППО: там кружляють російські дрони

Дар'я Смородська
Основні тези
  • В Києві та області працює протиповітряна оборона через російські дрони.
  • Жителів закликають залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

У Києві та області протиповітряна оборона працює по ворожих цілях. Росіяни запустили дрони на столичний регіон, через що лунають вибухи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Київської обласної військової адміністрації та очільника столичної військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Що відомо про вибухи в Київській області?

Зранку у вівторок, 23 грудня, російські окупанти запустили дрони на столичний регіон. 

Близько 06:11 в Повітряних Силах ЗСУ попередили, що БпЛА фіксуються в районі Бучі та рухаються на Київ.

О 06:20 влада області зазначила, що вибухи, які чують жителі, лунають через роботу ППО.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку, – йдеться в повідомленні.

 

 