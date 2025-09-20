На Київщині прогриміли вибухи
- Вранці 20 вересня дронова атака на Україну продовжилася.
- У Київській області ППО працювала по ворожих цілях.
Вранці 20 вересня Росія продовжила тероризувати Україну ударними безпілотниками. Вибухи чули на Київщині.
Повітряну тривогу повторно оголосили у Київській області і столиці, передає 24 Канал.
Дивіться також На Україну летіли майже 600 БпЛА та 40 ракет: у мережі показали мапу їхнього руху
Що відомо про вибухи у Київській області?
О 09:27 Повітряні сили попередили, що ворожий дрон наближається до Києва з півночі.
О 10:14 Київська обласна військова адміністрація повідомила, що у регіоні працюють сили ППО по дронах противника.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– нагадала влада.
О 10:17 військові оновили інформацію про рух російських безпілотників. Стало відомо, що БпЛА прямують у бік Києва з північного сходу. Крім того, дрони перебувають в Обухівському та Бориспільському районах Київщини і рухаються курсом на південний схід.
Зауважимо, що майже одночасно із атакою на Київщину пролунали вибухи у центрі Сум. Раніше військові попереджали, що в області зафіксовані російські безпілотники, а також було повідомлення про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.
Що відомо про наслідки масованої атаки 20 вересня?
- У ніч проти 20 вересня ворог запустив по Україні 619 засобів повітряного нападу, серед них – 40 ракет різних типів.
- Відомо про щонайменше трьох загиблих – у Дніпрі, на Хмельниччині та Чернігівщині, а також десятки поранених.
- Противник бив по промисловій інфраструктурі та житлових будинках.