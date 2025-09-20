Повітряну тривогу повторно оголосили у Київській області і столиці, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи у Київській області?

О 09:27 Повітряні сили попередили, що ворожий дрон наближається до Києва з півночі.

О 10:14 Київська обласна військова адміністрація повідомила, що у регіоні працюють сили ППО по дронах противника.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– нагадала влада.

О 10:17 військові оновили інформацію про рух російських безпілотників. Стало відомо, що БпЛА прямують у бік Києва з північного сходу. Крім того, дрони перебувають в Обухівському та Бориспільському районах Київщини і рухаються курсом на південний схід.

Зауважимо, що майже одночасно із атакою на Київщину пролунали вибухи у центрі Сум. Раніше військові попереджали, що в області зафіксовані російські безпілотники, а також було повідомлення про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

Що відомо про наслідки масованої атаки 20 вересня?