Воздушная тревога была повторно объявлена в Киевской области и столице, передает 24 Канал.
Что известно о взрывах в Киевской области?
В 09:27 Воздушные силы предупредили, что вражеский дрон приближается к Киеву с севера.
В 10:14 Киевская областная военная администрация сообщила, что в регионе работают силы ПВО по дронам противника.
Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,
– напомнила власть.
В 10.17 военные обновили информацию о движении российских беспилотников. Стало известно, что БПЛА направляются в сторону Киева с северо-востока. Кроме того, дроны находятся в Обуховском и Бориспольском районах Киевской области и двигаются курсом на юго-восток.
Заметим, что почти одновременно с атакой на Киевщину прогремели взрывы в центре Сум. Ранее военные предупреждали, что в области зафиксированы российские беспилотники, а также было сообщение о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Сумскую область.
Что известно о последствиях массированной атаки 20 сентября?
- В ночь на 20 сентября враг запустил по Украине 619 средств воздушного нападения, среди них – 40 ракет разных типов.
- Известно о по меньшей мере троих погибших – в Днепре, Хмельницкой и Черниговской областях, а также десятки раненых.
- Противник бил по промышленной инфраструктуре и жилым домам.