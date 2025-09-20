Воздушная тревога была повторно объявлена ​​в Киевской области и столице, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Киевской области?

В 09:27 Воздушные силы предупредили, что вражеский дрон приближается к Киеву с севера.

В 10:14 Киевская областная военная администрация сообщила, что в регионе работают силы ПВО по дронам противника.

Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– напомнила власть.

В 10.17 военные обновили информацию о движении российских беспилотников. Стало известно, что БПЛА направляются в сторону Киева с северо-востока. Кроме того, дроны находятся в Обуховском и Бориспольском районах Киевской области и двигаются курсом на юго-восток.

Заметим, что почти одновременно с атакой на Киевщину прогремели взрывы в центре Сум. Ранее военные предупреждали, что в области зафиксированы российские беспилотники, а также было сообщение о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Сумскую область.

Что известно о последствиях массированной атаки 20 сентября?