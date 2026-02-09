На Київщині пролунали вибухи: в області працює ППО

Зранку 9 лютого російська армія застосувала дрони по Київській області. Проти ворожих цілей працює ППО.

Про це пише Київська обласна військова адміністрація.

Що відомо про атаку на Київщину?

О 08:52 повітряну тривогу оголосили у Вишгородському районі Київщини. Для цієї місцевості була особлива загроза обстрілу. БпЛА летіли з Чернігівщини.

БпЛА північніше Ніжина на Чернігівщині, курс південно-західний,

– писали в Повітряних Силах ЗСУ.

Близько 09:05 ворог запустив дрони-камікадзе по Київській області. В ОВА попередили, що в небі над регіоном фіксуються групи безпілотників. Через це могли лунати вибухи, адже протиповітряна оборона збивала ворожі цілі.

Бойова робота захисників неба триває. Місцева влада закликає не фотографувати та не знімайте роботу бійців ППО.

У разі небезпеки людей просять перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Де нещодавно атакували росіяни?

Уночі ворог вдарив по критичному об'єкту в Нововолинській громаді, що в Волинській області. Там під атаку потрапив енергооб'єкт. Попри це ситуація в комунальній сфері наразі контрольована.

Унаслідок атаки дронів на Одещину загинула людина. Також є пошкодження житлової інфраструктури.