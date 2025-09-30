Росія атакувала Київщину дронами: в одному з районів пошкоджено будинок, є постраждала
- Російська армія вночі 30 вересня атакувала Київську область дронами, пошкоджено будинок у Броварському районі.
- Постраждала жінка 1950 року народження, їй надано медичну допомогу на місці.
Російська армія вночі 30 вересня атакувала Київську область дронами. Наслідки ворожого обстрілу зафіксовані у Броварському районі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
Які наслідки російської атаки у Київській області?
У Київській ОВА наголосили, що вночі в області працювали сили ППО, внаслідок чого є збиті ворожі цілі. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено, однак в одному з районів області є наслідки російської атаки.
На жаль, унаслідок ворожої атаки у Броварському районі постраждала жінка 1950 року народження. У неї гостра реакція на стрес та гіпертонічний криз. Вся необхідна медична допомога була надана на місці,
– зазначили у КОВА.
Окрім того, було пошкоджено житловий приватний будинок, господарчі споруди та автомобіль.
Які ще регіони України атакував ворог вночі 30 вересня?
У Сумській ОВА повідомляли, що вночі 30 вересня росіяни прицільно вдарили безпілотником по домівці родини у селі Чернеччина у Краснопільській громаді. Внаслідок цього загинуло подружжя та їхні сини 6 і 4 років.
Також під ударом ворога була й Чернігівська область. Там через російський обстріл пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Без електропостачання залишилося понад 26 тисяч абонентів у місті Бобровиця та прилеглих населених пунктах.
Варто зазначити, що перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк попереджав, що Москва планує нарощувати інтенсивність ударів по Україні. Тож це черговий виклик як для України, так і для партнерів і союзників.