Війна може закінчитися ще до кінця 2024 року: Тарас Чмут пояснив, чому так вважає

Вже понад два роки минуло з моменту вторгнення Росії в Україну. Тарас Чмут відповів, коли, на його думку, можуть закінчитися бойові дії.

Директор фонду "Повернись живим" припускає, що кінець вйни може настати вже у 2024 році.

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Все може бути

За словами Чмута, після 24 лютого 2022 року ми живемо у світі, де немає нічого неможливого. Тому, вважає волонтер, не варто виключати жоден із варіантів.

Чмут нагадав, що США таки вдалося погодити фінансування України на 61 мільярд доларів. А це означає, що принаймні до кінця цього року наші військові точно зможуть протистояти окупантам щонайменше рік.

Водночас директор фонду "Повернись живим" додав, що надання допомоги від союзників зовсім не значить, що волонтерська робота не потрібна. Навіть, якби американці передали не 61, а 161 мільярд доларів, "це не є взаємозамінними процесами". "Це процеси, які доповнюють один одного", – пояснив Тарас Чмут.

Громадський діяч підкреслив, що волонтерський рух є більш гнучким і працює швидко, на відміну від інституцій в країнах – союзницях.

Раніше командувач Десантно-штурмових військ Ігор Скибюк заявив, що війна ще триватиме щонайменше два роки.

Чи можливий контрнаступ України в 2024 році

Американський генерал Бен Годжес оцінив можливості України провести новий контрнаступ у цьому році. На думку військового, наша країна навряд чи буде здатна це здійснити.

Головне для України, на думку генерала, – завадити російському наступу і виграти час для посилення ЗСУ, зокрема завдяки розвитку власної оборонноздатності і допомоги від союзників.

В Інституті вивчення війни прогнозують, що Україна стабілізує лінію фронту в найближчі місяці та зможе розпочати обмежені контрнаступальні операції наприкінці 2024 або на початку 2025 року.

Аналітики вважає, що Україні треба якнайшвидше перехопити ініціативу, адже затримка з контрнаступом до 2025 року дозволить Росії формувати умови на полі бою, контролюючи час, місце та інтенсивність атак.