Когда может закончиться война: мнение Тараса Чмута

Уже больше двух лет прошло с момента вторжения России в Украину. Тарас Чмут высказался по поводу того, когда война в нашей стране может подойти к концу.

Директор фонда "Вернись живым" не исключает, что конец войны может наступить в 2024 году.

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"Все может быть"



На вопрос журналистки, может ли война завершиться в этом году, волонтер ответил: "Все может быть". По словам Чмута, после 24 февраля 2022 мы живем в мире, где нет ничего невозможного.

Чмут напомнил, что США таки удалось согласовать финансирование Украины на 61 миллиард долларов. А это означает, что по крайней мере до конца этого года наши военные точно смогут противостоять оккупантам минимум год.

В то же время директор фонда "Вернись живым" добавил, что оказание помощи от союзников вовсе не значит, что волонтерская работа не нужна. Даже, если бы американцы передали не 61, а 161 миллиард долларов, "это не является взаимозаменяемыми процессами". "Это процессы, которые дополняют друг друга", – объяснил Тарас Чмут.

Общественный деятель подчеркнул, что волонтерское движение является более гибким и работает быстро, в отличие от институтов в странах – союзницах.

Ранее командующий Десантно-штурмовых войск Игорь Скибюк заявил, что война еще продлится минимум два года.

Возможно ли контрнаступление Украины в 2024 году

Американский генерал Бен Ходжес оценил возможности Украины провести новое контрнаступление в этом году. По мнению военного, наша страна вряд ли будет способна это осуществить.

Главное для Украины, по мнению генерала, – помешать российскому наступлению и выиграть время для усиления ВСУ, в частности благодаря развитию собственной обороноспособности и помощи от союзников.

В Институте изучения войны прогнозируют, что Украина стабилизирует линию фронта в ближайшие месяцы и сможет начать ограниченные контрнаступательные операции в конце 2024 или в начале 2025 года.

Аналитики считает, что Украине надо как можно быстрее перехватить инициативу, ведь задержка с контрнаступлением до 2025 года позволит России формировать условия на поле боя, контролируя время, место и интенсивность атак.