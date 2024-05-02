Генерал Ігор Скибюк розповів, скільки ще доведеться виганяти з української землі окупантів, і якою бачить перемогу.

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Вчимося бути сильними

Командувач ДШВ зазначив, що він не знає, як довго ще триватиме війна. Втім, він певний, що бойові дії не припиняться цього року і наступного. "Далі – буде видно", – підсумував генерал.

Скибюк зауважив, що готує особовий склад до того, що ми не маємо бути слабкими.

Ми маємо усвідомлювати, що наша підготовка – це і майбутнє України, і майбутнє наших близьких,

– наголосив командувач.

Як побороти окупантів

Генерал назвав два підходи, потрібні для того, аби виграти війну. Перший – це мати перевагу над противником. Сюди входить рівень підготовки і мотивації кожного окремого солдата, і більш ефективна робота штабів, і краща ситуаційна обізнаність на полі бою.

Друге – це застосування нових технологій у різних сферах.

Який вигляд має перемога

Скибюк описав, якою він бачить перемогу. По – перше, це спалена та покинута техніка противника, багато полонених.

По – друге, це вихід на державний кордон. Можливо, створення так званого поясу безпеки вглиб території Росії.

Генерал каже, що мріє застати момент перемоги, коли за спиною – все добре, а попереду – розбитий ворог, який не має інших шансів, як прийняти наші умови.

Чи може Україна цьогоріч піти у контрнаступ

Американський генерал Бен Годжес зауважив, що головним завданням ЗСУ на цей рік є стабілізація фронту і запобігання російському прориву. Українським силам потрібно виграти час, аби отримати посилення від Заходу.

Годжес вважає, що Україна може перехопити ініціативу у непрямій війні завдяки дроновим ударам по Росії, зменшенню потенціалу ворога і зміцнення свого.

Водночас до наземного контрнаступу у 2024 році наша держава навряд зможе бути готовою.