Чи буде спека +50 градусів і коли в Україні нарешті похолодає: інтерв'ю з синоптикинею Птухою

У липні Україну накрила надзвичайна спека. У частині областей температура вже перевищила +40 градусів. А подекуди навіть побила рекорди за всю історію спостережень.

Як довго ще буде така погода, чи чекати найближчими днями зниження температури або ж навпаки – спека посилиться, чи можливі +50 градусів, і коли нарешті похолодає – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Скільки ще буде надзвичайна спека: чи чекати різкого похолодання

В Україні – надзвичайна спека. У частині областей, зокрема, на Півдні температура вже перевищила +40 градусів. Як довго ще буде спекотна погода? Чи знизиться температура найближчими днями, або ж спека посилиться?

За прогнозами, які є на сьогодні, у вихідні й початок наступного тижня саме посилення спеки очікуємо. Буде сильна спека, зокрема, +35 – +39 градусів у більшості областей.

Якщо сьогодні ще в більшості +35, то далі може бути +36 і +37 на вихідних, у понеділок, вівторок.

В Одесі, Миколаєві та Херсоні, звичайно, скажімо так, "гірша" ситуація. Місцями надзвичайна спека по +40 – +41 градус.

Такі погодні умови точно зберігатимуться до 17 липня. Можливо, що навіть 16-го в більшості регіонів буде така вже не така сильна спека, тобто +35 – +39, а +28 – +34 градуси. Тобто уже з вівторка потрохи почнеться невелике послаблення.

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Значного похолодання поки що не буде?

Ще слабо відчутне, скажімо так. У південній частині все ж таки в нас залишаються високі значення температури. Також додаються Дніпропетровська й Кіровоградська області, – там +35 – +39 буде зберігатися.

Миколаїв, Одеса й Херсон +40 – +41 до 17 числа і, в принципі, у цих регіонах і до 19 липня буде утримуватися.

З 16 липня на Заході й Півночі стануть трохи нижчі показники, а вже з 19-го й по Півдню будуть нижчими. Там уже спека спадатиме. Якщо до цього близько +40, то буде +35.

Теж, звичайно, спекотно, але принаймні не така небезпечна надзвичайна спека.

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Нові температурні рекорди

Цього року температура б'є рекорди. Зокрема, у Миколаєві +40,5 градуса. Яку ж найвищу температуру фіксували в Україні за всю історію спостережень?

Починаючи з 10 липня, в Україні по різних метеостанціях фіксуються рекорди. Поки що переважно це рекорди для конкретних дат, тобто 10 липня така температура в певних областях, на певних метеостанціях раніше не спостерігалася. Також були рекорди для 11 липня.

Втім, подекуди вже є й абсолютні максимуми. Це коли зафіксована температура, наприклад, перекриває взагалі максимальну температуру, яка коли-небудь була зафіксована на цій метеостанції.

Таке вже сталося в Миколаєві. Зокрема, 10 липня було зафіксовано +40,5 градуса. До цього максимум становив трохи менше, – 40,3 градуса.

Тобто 10 липня 2024 року в Миколаєві була найвища температура за всю історію спостережень – будь-коли, в будь-яку дату.

Але там можливі й нові рекорди в найближчі кілька днів, до понеділка принаймні точно будуть перекриватися.

Загалом для України абсолютний максимум температури становить +42 градуси. Він був зафіксований на метеостанції Луганськ 12 серпня 2010 року. Це плюс 42 градуси на метеостанції Луганськ. Зараз по південних областях, особливо Одеська, Миколаївська та Херсонська, знову можемо наближатися до цих значень.

Сподіваємось, що +42 градуси, звичайно, не буде, хоча з огляду на те, що вже може бути трохи забудова подекуди, тобто додаткові джерела температурного й теплового впливу… Подивимося, сподіваємося, що все ж таки не перекриє цей історичний максимум.

Температурні рекорди 11 липня 2024 року / Інфографіка Укргідрометцентру

Але все ж не виключено, що може бути більш ніж +42 градуси?

Так, звичайно, не виключено. Для цього постійно все фіксується, моніториться.

Чи може бути +50 і більше: як вимірюють температуру на метеостанціях

У мережі пишуть, що температура подекуди навіть перевищила +50 градусів. Також поширюють відповідні фото термометрів. Чи можливі такі показники? Як саме вимірюють температуру на метеостанціях?

Дійсно, багато користувачів публікують фотографії й пишуть, що +50 – +60 градусів, мовляв, ви кажете про "якісь +35 – +39". Пояснюю: та температура, яка вимірюється метеорологами, це, скажімо так, природна, навколишнього середовища, тобто приземного шару повітря.

Це температура, яка вимірюється на спеціально облаштованих метеомайданчиках, віддалених від будь-яких забудівель максимально, на скільки це можливо в сучасному світі.

На висоті 2 метрів розташовується спеціальна психрометрична будка – біла з такими білими жалюзями. Всередині неї термометри або датчики, які фіксують температуру повітря, яка їх оточує.

Це дуже така репрезентативна, саме та реальна температура повітряної маси, яка надійшла на нашу територію. А ось те, що в місті, або біля будинків, або взагалі під прямими сонячними променями, там, звичайно температура може бути набагато вищою. Це абсолютно нормально.

У кожній точці міста вона буде трішечки різною. Тому що десь затінок, але додатково впливає асфальт, наприклад, або якісь будівлі, або ще щось, там просто сонце потрапило на термометр. Тож це різні температури.

Температуру на побутових термометрах спрогнозувати неможливо. Її ніхто у світі й не прогнозує. Прогнозують саме ось цю температуру повітряної маси в приземному шарі атмосфери на спеціально облаштованих майданчиках. Щоб вони були репрезентативними.

Тому що ті температури, які по місту, – вони не репрезентативні. Не показують вплив людини, будівель, які нагрілися. Але, звичайно, якщо люди перебувають у місті, то ось цей тепловий ефект більше будуть відчувати.

Тому міста в нас завжди називають островами тепла. Температура в середмісті вища там, де забудови, кам'яні джунглі.

Температура на метеостанції відрізняється від домашнього термометра / Інфографіка Укргідрометцентру

Тобто все ж таки температура може перевищувати +50 градусів?

У теорії, так, може перевищувати. Але в принципі та температура, яка прогнозується, вимірюється, інша. І вже від неї відштовхуються.

У всіх рекомендаціях, звичайно, враховано, якщо природна температура повітряної маси, яка звільнена від теплового впливу оточення, прямих сонячних променів, буде по +40, то, звичайно, ми розуміємо, які будуть високі значення температури в середмісті або під прямими сонячними променями. І тому розробляються рекомендації. Усе це враховано.



Як пережити спеку / Інфографіка 24 Каналу

Коли й у яких областях пройдуть дощі та грози

Чи будуть зливи та грози в Україні найближчими днями? Чи чекати такої дощової погоди, як у червні?

Вони у нас більш локальні. Але можуть бути, тому що зараз перебуваємо не в центрі антициклону. Не зовсім суха повітряна маса, все ж таки трохи волога є.

Ми на периферії антициклону. Відповідно ця частина завжди має нестійкість в атмосфері, нерівномірний розподіл, що може спонукати саме в другій половині дня, ось як сьогодні мали в Києві й у деяких областях, локальні грози.

Навіть осередочки з супутника практично невидно, тобто спрогнозувати за добу нереально. І взагалі вони настільки можуть бути локальними, що навіть на метеостанції нікуди можуть не потрапити, це вже як пощастить.

Тому що у другій половині дня цей розвиток, інтенсивне випаровування через високі температури, тому можуть бути ось ці дуже локальні грози.

Більша площа охоплення може бути по західному кордону України. Там через Європу зараз прохолодять атмосферні системи фронтальні. Тож там можуть бути більш відчутні дощі. Відповідно там трохи більше хмарності й температурні показники не такі екстремально високі.

А решта території в нас усе ж у такій повітряній масі. І внутрішньомасові процеси другої половини дня такими мінімальними точковими грозами, як-то кажуть, "погоди не роблять": на температуру не впливають, а навпаки ще можуть додавати більшої вологості.

Коли вища вологість, складніше переносяться високі значення температури, більша задушливість для людей відчувається.