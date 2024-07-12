Так, у соціальних мережах з'явилося безліч різних мемів про аномальну спеку, яка ще точно не покине нашу державу найближчими днями. Що пишуть про спеку українці в інтернеті – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Як жартують українці про аномальну спеку

У телеграмі люди жартують, що вдома настільки спекотно, що весь час доводиться митися під холодним душем і шукати якийсь прохолодний закуток. Водночас дім також треба прибирати, хоча це, в таку спеку, дається дуже складно.

Українці жартують про аномальну спеку / Пост з телеграм-каналу "МЕМАГРАМ"

Дехто у мережі вже навіть пропонує нові ідеї для побачення у таку спеку, адже перебувати надворі просто неможливо. Однією із таких ідей, є холодильні ряди у супермаркетах, звісно, якщо він працюватиме зі світлом.

Нові виклики, потребують нових рішень для побачень / Пост з телеграм-каналу "МЕМАГРАМ"

А хтось вирішив попрати у таку спеку, і тепер не розуміє, чому температура води під час прання у пральній машині повинна бути менша, аніж показники стовпчиків термометра на вулиці.

Чому температура прання повинна бути менша, аніж температура сушіння / Пост з телеграм-каналу "МЕМАГРАМ"

Не відстають з мемами й користувачі соцмережі Х. Так, люди вигадали жарти пов'язані з їхніми відчуттями, коли вони виходять з будинку на вулицю у спеку.

Краще у спеку не виходити на вулицю / Пост з акаунта @GONI_memes у соцмережі Х

У деяких громадян через спеку взагалі не задався цілий робочий тиждень. Так, у людей спочатку зламався кондиціонер, а потім й інші електроприлади через жарку погоду

Як українці почуваються під час спеки / Пост з акаунта @tse_pozhezha у соцмережі Х

Деякі користувачі навіть згадали відому роботу Сальвадора Далі "Постійність пам'яті", на якій зображені розплавлені годинники. Українці порівняли свій стан з цими годинниками від спеки.

Українці плавляться від спеки / Пост з акаунта @viktor_uska у соцмережі Х

Є й такі українці, які взагалі не відчувають наслідків спеки. Дехто навіть у таку погоду може сидіти й обійматися зі своїми домашніми улюбленцями.

Дехто з українців абсолютно не відчуває наслідків спеки / Пост з акаунта @krinzhynka у соцмережі Х

Спека для деяких українців, це також можливість позбавитися від шкідливих звичок. Адже в таку погоду випити алкогольні напої чи палити просто неможливо.

Спека – ідеальний спосіб позбавитися шкідливих звичок / Пост з акаунта @Yachts_n_Marina у соцмережі Х

Однак у таку спеку варто не забувати і про захист шкіри. Тому обов'язково треба мати з собою сонцезахисний крем.

Як українці реагують на спеку / Пост з акаунта @secondsex_ua у соцмережі Х

Українці у спеку охолоджуються у водоймах / Пост з акаунта @Blignik у соцмережі Х

Як українці ще жартують про спеку / Пост з акаунта @BeachBalda у соцмережі Х