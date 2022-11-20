Чи завершиться війна весною та чи може в Росії закінчитися озброєння: думка військового експерта

Питання того, чи завершиться війна до кінця весни, залежить від кількості техніки на озброєнні ЗСУ. А ось питання того, чи закінчиться озброєння в Росії не стоїть, запасів там багато.

Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков. Раніше повідомлялось про те, що прогноз Міноборони щодо закінчення війни реалістичний, бо в росіян проблеми.

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Чи закінчиться війна до кінця весни

Катков розповів, що у своїх прогнозах щодо закінчення війни він спирається на статтю Залужного, де він сказав, що для швидшого завершення бойових дій ЗСУ слід підсилювати 2 – 3 з'єднаннями. Мовиться не про добровольців, а про техніку. Це насправді дуже багато.

Дивізія штату НАТО це величезне угруповання з власною авіацією, з власними дронами, до того ж не розвідувальними, а повноцінними ударними. Не треба забувати, що так звані військово-космічні сили Росії досі мають перевагу в 10 разів над Повітряними силами України,

– зазначив військовий експерт.

Чи закінчиться в Росії озброєння

Він продовжив, що сподіватись на те, що в Росії закінчиться озброєння теж не варто. Так, сучасне озброєння на межі, але як показує практика росіяни готові міняти його старим. Зокрема, вони готові розконсервовувати Т-62, Т-55, якщо буде потрібно, то і ППШ і "трьохлінійки" з часів Другої світової війни.

"Наприклад, вони перейшли до ракет С-300, потім застосували іранські "мопеди", зараз на паузі, але перебуває в зоні ризику, поява іранських балістичних ракет. Знову ж таки, в них немає питання втоми від війни, втоми від втрат. Там уже пішли показові сюжети з "відмовниками", яких почали затримувати просто на камеру", – зауважив головний редактор Defence Express.

Катков про те, чи завершиться війна весною та чи може в Росії закінчитись озброєння: дивіться відео

Навіщо росіяни використали ракету Х-55 з ядерного арсеналу

За його словами, ракета Х-55 зберігається без бойової частини. Її могли використати з кількох причин:

Відвернути увагу нашої ППО. Якщо якусь точку захищає ППО радянського виробництва захистити від умовно 10 ракет вона не може.

Момент залякування. Мовляв, цього разу це ядерний макет, а наступного разу може бути справжня ядерна ракета.

Ракета могла бути оснащена системою радіоелектронної боротьби. Вона мала б глушити радіолокаційні станції, зенітно-ракетні комплекси тощо.

Помилка чи корупція. Ця ракета могла зберігатись у ядерному арсеналі, бо хтось колись на цьому просто заробив.

Свого часу по документах вона могла проходити як Х-555, її поставили на склад і десь одразу записали в ядерний запас, з розумінням, що її ніколи не буде використано. Це поповнило комусь кишеню, й усе на цьому завершилось,

– наголосив Катков.

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