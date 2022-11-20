Закончится ли война весной и может ли в России закончиться вооружение: мнение военного эксперта

Вопрос, завершится ли война до конца весны, зависит от количества техники на вооружении ВСУ. А вот вопрос того, закончится ли вооружение у России, не стоит, запасов там много.

Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков. Ранее сообщалось о том, что прогноз Минобороны об окончании войны реалистичен, потому что у россиян проблемы.

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Закончится ли война до конца весны

Катков рассказал, что в своих прогнозах по окончании войны он опирается на статью Залужного, где он сказал, что для более быстрого завершения боевых действий ВСУ следует усиливать 2–3 соединениями. Речь идет не о добровольцах, а о технике. Это действительно очень много.

Дивизия штата НАТО – это огромная группировка с собственной авиацией, с собственными дронами, к тому же не разведывательными, а полноценными ударными. Не надо забывать, что так называемые военно-космические силы России до сих пор имеют преимущество в 10 раз над Воздушными силами Украины,

– отметил военный эксперт.

Закончится ли у России вооружение

Он продолжил, что надеяться на то, что у России закончится вооружение, тоже не стоит. Да, современное вооружение на грани, но, как показывает практика, россияне готовы заменять его старым. В частности, они готовы расконсервировать Т-62, Т-55, если потребуется, то и ППП и "трехлинейки" со времен Второй мировой войны.

"Например, они перешли к ракетам С-300, затем применили иранские "мопеды", сейчас на паузе, но находится в зоне риска появление иранских баллистических ракет. Опять же, у них нет вопроса усталости от войны, усталости от потерь. Там уже пошли показательные сюжеты с "отказниками", которых начали задерживать прямо на камеру", – заметил главный редактор Defence Express.

Катков о том, завершится ли война весной и может ли у России закончиться вооружение: смотрите видео

Зачем россияне использовали ракету Х-55 из ядерного арсенала

По его словам, ракета Х-55 хранится без боевой части. Ее могли использовать по нескольким причинам:

Отвлечь внимание нашей ПВО. Если какую-то точку защищает ПВО советского производства, защитить от условно 10 ракет она не может.

Момент устрашения. Мол, на этот раз это ядерный макет, а на следующий раз может быть настоящая ядерная ракета.

Ракета могла быть оснащена радиоэлектронной системой борьбы. Она должна глушить радиолокационные станции, зенитно-ракетные комплексы и т.д.

Ошибка или коррупция. Эта ракета могла храниться в ядерном арсенале, потому что кто-то на этом просто заработал.

В свое время по документам она могла проходить как Х-555, ее поставили на склад и где-то сразу записали в ядерный запас, понимая, что она никогда не будет использована. Это пополнило кому-то карман, и все на этом завершилось,

– подчеркнул Катков.

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