Єрмак по-американськи: політик зі США розкрив, яка роль Кушнера у команді Трампа
- Джаред Кушнер знову посилює свій вплив у команді Дональда Трампа, зокрема у питаннях "мирного плану" щодо України.
- Юрій Рашкін порівнює роль Кушнера у США з впливом, який мав Андрій Єрмак на рішення Володимира Зеленського.
У команді Дональда Трампа знову посилюється вплив Джареда Кушнера, якого вважають одним з найважливіших людей у його оточенні. Саме він роками отримував найскладніші завдання, а нині знову з'являється поруч із ключовими фігурами навколо "мирного плану" щодо України.
Політичний та громадський діяч зі США Юрій Рашкін в ефірі 24 Каналу пояснив, що Кушнер фактично став універсальним радником Трампа і близьким членом його політичної сім'ї. Він зауважив, що роль Кушнера у США можна порівняти з тим, як Андрій Єрмак впливав на ухвалення рішень Володимиром Зеленським до своєї відставки.
Яку роль Джаред Кушнер відіграє у команді Дональда Трампа?
Рашкін пояснив, що Джаред Кушнер багато років залишається однією з найвпливовіших постатей у політичному колі Дональда Трампа. Як член родини і найближчий радник, він отримував ключові завдання та контролював процеси, які Трамп вважав найбільш важливими.
З часу першого строку президентства Трампа ми бачили, що кожна важлива задача була доручена Джареду для нагляду, і Джаред робив усе, що міг,
– сказав Рашкін.
Він нагадав, що навіть економічного радника Трампа Кушнер фактично знайшов через книжку на Amazon, орієнтуючись на ідеї, які пасували поглядам тестя.
До уваги! 5 грудня у США відбулася вже шоста за два тижні зустріч української делегації з Віткоффом і Кушнером. Рустем Умєров повідомив, що сторони обговорили результати московських переговорів, рамки майбутніх безпекових домовленостей, засоби стримування Росії та "Програму майбутнього розвитку" для повоєнної відбудови України; консультації продовжать 7 грудня.
За цей час зять Трампа суттєво посилив свої позиції і вплив на рішення.
Він чудовий зять, і все виявилося досить прибутковим для нього. Зараз він, схоже, мільярдер,
– додав громадський діяч.
Так Кушнер поєднує роль родича і політичного гравця, який з'являється у найскладніші моменти та допомагає Трампу тримати під контролем важливі напрями, зокрема міжнародні.
Як у США сприймають відставку Андрія Єрмака і чому його порівнюють з Кушнером?
Рашкін звернув увагу, що відставку Андрія Єрмака сприймають по-різному в Києві та Вашингтоні. В Україні її радше сприймають як привід для політичних дискусій, тоді як у США ця подія викликає занепокоєння, адже Єрмак був однією з головних фігур поруч із Володимиром Зеленським.
Повертаючись до Єрмака, який тепер уже не глава офісу, це величезний скандал, що показує, як його по-різному сприймають в Америці і в Україні,
– зазначив політолог.
Він зауважив, що в американському контексті Єрмака часто сприймали як людину, яка відігравала вирішальну роль у здатності Зеленського ухвалювати рішення. Подібно до того, як Кушнер багато років залишався поруч із Трампом, Єрмак тривалий час був найближчим радником українського президента.
В Україні це більше святкують, а в Штатах, якщо ви не прихильник Трампа, більше занепокоєні тим, що відбувається,
– додав Рашкін.
На його думку, питання впливу таких радників неминуче виводить відповідальність до перших осіб держав. У підсумку саме Трамп і Зеленський залишаються тими, хто приймає остаточні рішення і несе за них політичну відповідальність.
Яка зараз ситуація з мирним планом для України?
- У Бельгії побоюються не стільки Росії, скільки можливого торгу між Трампом і Путіним щодо заморожених російських активів. За оцінкою політолога Петра Олещука, країна не хоче нести юридичну відповідальність за суму, співмірну з її річним бюджетом, і боїться опинитися між російським шантажем та можливими фінансовими претензіями США.
- 2 грудня представники Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели майже п'ятигодинні переговори з Путіним у Москві, де представляли оновлений мирний план США. Олександр Демченко вважає, що Кремль може наполягати на початкових 28 пунктах і прагне виштовхнути США з переговорів, щоб залишити Європу та Україну сам на сам із Росією.
- Усі сторони визнають, що реальний прогрес у будь-якому варіанті мирної угоди залежить від готовності Росії припинити агресію та продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру, чого зараз не видно.