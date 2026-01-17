Послаблення комендантської години: поліція розповіла, яких правил пересування дотримуватися
- Послаблення комендантської години допускається на територіях з надзвичайною ситуацією в енергетиці для пересування до Пунктів Незламності чи пунктів обігріву.
- Пересування допускається пішки або на транспортному засобі без спецперепусток, але з документом, що посвідчує особу, та дотриманням вказівок влади.
В Україні змінюють правила пересування в комендантську годину. Послаблення комендантської години допускається на територіях, які розташовані у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.
Що варто знати про правила пересування у комендантську годину?
У поліції зазначають, що послаблення комендантської години допускається на територіях, які розташовані у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці.
Там під час комендантської дозволяється пересуватися пішки або на транспортному засобі виключно з метою прямування до Пунктів Незламності чи пунктів обігріву. При собі обов’язково слід мати документ, що посвідчує особу. Варто зауважити, що під час воєнного стану військовозобов'язані повинні мати й військово-обліковий документ.
Під час прямування до Пунктів Незламності чи пунктів обігріву спецперепустки не потрібні. Рекомендується обирати найкоротший маршрут та неухильно виконувати вказівки органів влади, ДСНС і правоохоронців. Фактично, такий підхід застосовується й під час повітряної тривоги.
Правоохоронці наголошують, що зазначені правила не скасовують чинні обмеження, а лише доповнюють їх. Усі рішення ухвалюються виключно через Раду оборони, за участі сил безпеки та військового командування з урахуванням поточної ситуації.
Зміни щодо комендантської години в Україні: коротко про головне
Через складну ситуацію зі світлом зокрема в Києві оголошено надзвичайний стан. Люди можуть пересуватися містом, щоб дійти до Пунктів незламності. Якщо вони розташовані далеко – жителі можуть користуватися послугами таксі. Вже з опівночі 17 січня таксі в Києві будуть працювати цілодобово, щоб допомагати людям.
Як пояснюють в уряді, "Пунктами незламності" можуть стати магазини, аптеки, автозаправні станції, заклади, сфери послуг, кафе та ресторани й торгово-розважальні центри. У зв'язку з цим вони працюватимуть і під час комендантської години.