Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

Що варто знати про правила пересування у комендантську годину?

У поліції зазначають, що послаблення комендантської години допускається на територіях, які розташовані у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці.

Там під час комендантської дозволяється пересуватися пішки або на транспортному засобі виключно з метою прямування до Пунктів Незламності чи пунктів обігріву. При собі обов’язково слід мати документ, що посвідчує особу. Варто зауважити, що під час воєнного стану військовозобов'язані повинні мати й військово-обліковий документ.

Під час прямування до Пунктів Незламності чи пунктів обігріву спецперепустки не потрібні. Рекомендується обирати найкоротший маршрут та неухильно виконувати вказівки органів влади, ДСНС і правоохоронців. Фактично, такий підхід застосовується й під час повітряної тривоги.

Правоохоронці наголошують, що зазначені правила не скасовують чинні обмеження, а лише доповнюють їх. Усі рішення ухвалюються виключно через Раду оборони, за участі сил безпеки та військового командування з урахуванням поточної ситуації.

Зміни щодо комендантської години в Україні: коротко про головне