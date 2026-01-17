Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Смотрите также В Украине меняют правила передвижения в комендантский час: что позволят

Что стоит знать о правилах передвижения в комендантский час?

В полиции отмечают, что ослабление комендантского часа допускается на территориях, расположенных в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике.

Там во время комендантского разрешается передвигаться пешком или на транспортном средстве исключительно с целью следования в Пункты несокрушимости или пунктов обогрева. При себе обязательно следует иметь документ, удостоверяющий личность. Стоит заметить, что во время военного положения военнообязанные должны иметь и военно-учетный документ.

Во время следования в Пункты Несокрушимости или пункты обогрева спецпропуска не нужны. Рекомендуется выбирать кратчайший маршрут и неукоснительно выполнять указания органов власти, ГСЧС и правоохранителей. Фактически, такой подход применяется и во время воздушной тревоги.

Правоохранители отмечают, что указанные правила не отменяют действующие ограничения, а лишь дополняют их. Все решения принимаются исключительно через Совет обороны, с участием сил безопасности и военного командования с учетом текущей ситуации.

Изменения относительно комендантского часа в Украине: коротко о главном