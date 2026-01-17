Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Что стоит знать о правилах передвижения в комендантский час?
В полиции отмечают, что ослабление комендантского часа допускается на территориях, расположенных в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике.
Там во время комендантского разрешается передвигаться пешком или на транспортном средстве исключительно с целью следования в Пункты несокрушимости или пунктов обогрева. При себе обязательно следует иметь документ, удостоверяющий личность. Стоит заметить, что во время военного положения военнообязанные должны иметь и военно-учетный документ.
Во время следования в Пункты Несокрушимости или пункты обогрева спецпропуска не нужны. Рекомендуется выбирать кратчайший маршрут и неукоснительно выполнять указания органов власти, ГСЧС и правоохранителей. Фактически, такой подход применяется и во время воздушной тревоги.
Правоохранители отмечают, что указанные правила не отменяют действующие ограничения, а лишь дополняют их. Все решения принимаются исключительно через Совет обороны, с участием сил безопасности и военного командования с учетом текущей ситуации.
Изменения относительно комендантского часа в Украине: коротко о главном
Из-за сложной ситуации со светом в частности в Киеве объявлено чрезвычайное положение. Люди могут передвигаться по городу, чтобы дойти до пунктов несокрушимости. Если они расположены далеко – жители могут пользоваться услугами такси. Уже с полуночи 17 января такси в Киеве будут работать круглосуточно, чтобы помогать людям.
Как объясняют в правительстве, "Пунктами несокрушимости" могут стать магазины, аптеки, автозаправочные станции, заведения, сферы услуг, кафе и рестораны и торгово-развлекательные центры. В связи с этим они будут работать и во время комендантского часа.