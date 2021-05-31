Протистояння завершилося, але конфлікт Ізраїлю та Палестини ще не вирішили, – The Economist

Після тривалих та жорстоких обстрілів між Ізраїлем та Палестиною нарешті запрацювало перемир'я. Однак чи здатне воно повністю загасити полум'я ворожнечі та чи не доведеться нам знову спостерігати за наступним раундом боїв.

Як пише журнал The Economist, Свята земля і досі залишається заручником суперечки двох народів, які не можуть змусити себе жити разом.

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Чому виникла суперечка

Ще у 1993 році Ізраїль та Палестина підписали мирні угоди в Осло. Вони передбачали створення двох держав, використовуючи при цьому:

обмін землею,

гарантії безпеки,

угоду про розподіл Єрусалиму та обмежене "право на повернення" для палестинців.

Ізраїль мав стати успішною демократією та святинею для євреїв, натомість для палестинців угоди обіцяли право на самоврядування. Час від часу досягнення миру було надзвичайно близьким, але потім знову відступало на тлі взаємних звинувачень.

Що пропонують сторони

Замість застарілої ідеї створення двох держав, нове бачення Палестини полягає у тому, щоб вимагати дотримання прав людини в одній державі. Ті, хто перебувають у Секторі Гази та на Західному березі, обурюються через те, що мають отримувати дозвіл Ізраїлю на поїздки до своїх сімей.

Це залишає Ізраїль у скрутному становищі. Країна процвітала після угод в Осло. За останні 30 років ВВП на душу населення зріс більш ніж удвічі. Система протиракетної оборони Ізраїлю суттєво захищає його від нападів ХАМАС,

– зазначає видання.

І хоча розділене, слабке палестинське керівництво влаштовує ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, так не може тривати далі.

Модель угод в Осло дозволяє Ізраїлю стверджувати, що окупація буде скасована в остаточному договорі. Тим часом ідея "тимчасової окупації" дедалі поглиблюється.

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Не маючи надії на домовленість, критики Ізраїлю заговорили про "реальність однієї держави". Це кидає виклик Ізраїлю: оскільки Свята Земля має стільки ж євреїв, скільки й палестинців. Рано чи пізно настане момент, який вимагатиме нової "формули життя" поруч з палестинцями.

Теоретичне дотримання» угод, укладених в Осло, підриваючи їх на практиці, живить реальність рішення однієї держави й ускладнює створення двох держав,

– мовиться у матеріалі.

Звісно, Ізраїль так швидко не надасть палестинцям повних прав. Але він може гарантувати рівність для своїх арабських громадян, надавши їм підтримку. Зосередження уваги на правах людей також зробить палестинських лідерів більш відповідальними.

"Мир завжди починається з прийняття реальності. Стабільність можна утримати лише шляхом поліпшення життя та оновлення політики, яка може перерости у щось нове. Потім, одного дня, сторони можуть знову заговорити про угоду, незалежно від того, що вона передбачає: одну державу чи дві, резюмує видання", – підсумували у The Economist.

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