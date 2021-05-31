Противостояние завершилось, но конфликт Израиля и Палестины еще не решили, – The Economist

После длительных и жестоких обстрелов между Израилем и Палестиной наконец заработало перемирие. Однако способно ли оно полностью потушить пламя вражды и не придется ли нам снова наблюдать за следующим раундом сражений.

Как пишет журнал The Economist, Святая земля до сих пор остается заложником спора двух народов, которые не могут заставить себя жить вместе.

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Почему возник спор

Еще в 1993 году Израиль и Палестина подписали мирные соглашения в Осло. Они предусматривали создание двух государств, используя при этом:

обмен землей,

гарантии безопасности,

соглашение о разделе Иерусалима и ограниченое "право на возвращение" для палестинцев.

Израиль должен был стать успешной демократией и святыней для евреев, зато для палестинцев соглашения обещали право на самоуправление. Время от времени достижение мира было очень близким, но потом снова отступало на фоне взаимных обвинений.

Что предлагают стороны

Вместо устаревшей идеи создания двух государств, новое видение Палестины заключается в том, чтобы требовать соблюдения прав человека в одном государстве. Те, кто находятся в Секторе Газа и на Западном берегу, возмущаются из-за того, что должны получать разрешение Израиля на поездки к своим семьям.

Это оставляет Израиль в затруднительном положении. Страна процветала после соглашений в Осло. За последние 30 лет ВВП на душу населения вырос более чем вдвое. Система противоракетной обороны Израиля существенно защищает его от нападений ХАМАС,

– отмечает издание.

И хотя разделенное, слабое палестинское руководство устраивает израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, так не может продолжаться.

Модель соглашений в Осло позволяет Израилю утверждать, что оккупация будет отменена в конечном договоре. Между тем идея "временной оккупации" все углубляется.

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Не имея надежды на договоренность, критики Израиля заговорили о "реальности одного государства". Это бросает вызов Израилю: поскольку Святая Земля имеет столько же евреев, сколько и палестинцев. Рано или поздно наступит момент, который потребует новой "формулы жизни" рядом с палестинцами.

Теоретическое соблюдение соглашений, заключенных в Осло, подрывая их на практике, питает реальность решения одного государства и затрудняет создание двух государств,

– говорится в материале.

Конечно, Израиль так быстро не предоставит палестинцам полных прав. Но он может гарантировать равенство для своих арабских граждан, предоставив им поддержку. Сосредоточение внимания на правах людей также сделает палестинских лидеров более ответственными.

"Мир всегда начинается с принятия реальности. Стабильность можно удержать только путем улучшения жизни и обновления политики, которая может перерасти в нечто новое. Затем, однажды, стороны могут снова заговорить о сделке, независимо от того, что она предусматривает: одно государство или два", – подытожили в The Economist.

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