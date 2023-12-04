Ситуація загострюється: як конфлікт між Венесуелою та Гаяною може вплинути на війну в Україні

На карті світу може з'явитися нова гаряча точка, якщо загострення між Венесуелою та Гаяною через спірну територію перейде в гарячу фазу. Цим конфліктом у Південній Америці може скористатися Росія.

Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський, зазначивши, що США не зможе залишити без підтримки свого союзника – Гаяну. Проте можливості Вашингтона хоч і великі, проте не безмежні.

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Намагаються об'єднати кейси

Гаяна, на боці якої можуть виступити США та Бразилія, у разі розпалення ситуації, потребуватиме захисту у вигляді фінансів та імовірно постачання військової техніки – в залежності від того, який контингент буде брати участь у конфлікті з боку Венесуели.

Постачання Гаяні від одного донора – США – будуть конкурувати з допомогою Україні, Ізраїлю, Південній Кореї, Тайваню. Ресурси Сполучених Штатів великі, але не безмежні,

– підкреслив політолог.

Крім того, дипломатичні зусилля США будуть розфокусовані не тільки на Близький Схід та Європейський Союз, але й ще на Латинську Америку.

"Коли гарячих точок у світі ставатиме більше, їх, умовно кажучи, можна зібрати у єдиний кейс для майбутніх переговорів. Так Росія і її союзники намагалися вчинити декілька років тому, об'єднавши кейси Сирії та України під час переговорів зі Сполученими Штатами. Москва робила спробу дійти порозуміння з Заходом шляхом обміну стратегічними інтересами", – згадав Вігірінський.

Цей конфлікт розпочався у 1811 році, коли Венесуэла оголосила про свою незалежність та про приналежність Ессекібо до своєї території. Гаяна на той час перебувала під владою Великої Британії, і арбітражний суд у 1899 році передав спірну територію під її протекторат. Наразі Венесуела хоче скасувати те рішення суду.

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Можливі репутаційні втрати

Водночас США усвідомлюють, що у разі, якщо вони не нададуть допомоги комусь зі своїх союзників, це може призвести до їхніх репутаційних втрат, а потім й до хиткості альянсів.

Проте американські аналітичні центри зазначають, що найбільша сила Сполучених Штатів – це двосторонні міжнародні угоди щодо взаємного порозуміння, допомоги і співпраці, які дозволяють США отримувати дешеву сировину. А в Гаяні є родовища корисних копалин, які розробляє американська компанія ExxonMobil,

– зазначив політолог.

Важливо, якщо протистояння між Венесуелою та Гаяною переросте у збройний конфлікт, тоді він може торкнутися безпосередньо інтересів Сполучених Штатів, адже ці країни належать до "поясу безпеки" Вашингтона.

"У такому випадку США доведеться обирати пріоритети, і фокус їхньої уваги може зміститися у бік регіону, який розташований у безпосередній близькості до них. Це може вплинути на рівень підтримки України з боку Сполучених Штатів", – наголосив Андрій Вігірінський.

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