Ситуация обостряется: как конфликт между Венесуэлой и Гайаной может повлиять на войну в Украине

На карте мира может появиться новая горячая точка, если обострение между Венесуэлой и Гайаной из-за спорной территории перейдет в горячую фазу. Этим конфликтом в Южной Америке может воспользоваться Россия.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский, отметив, что США не сможет оставить без поддержки своего союзника – Гайану. Однако возможности Вашингтона хоть и велики, но не безграничны.

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Пытаются объединить кейсы

Гайана, на стороне которой могут выступить США и Бразилия, в случае разжигания ситуации потребует защиты в виде финансов и предположительно поставки военной техники – в зависимости от того, какой контингент будет участвовать в конфликте со стороны Венесуэлы.

Поставки Гайане от одного донора – США – будут конкурировать с помощью Украине, Израилю, Южной Кореи, Тайваню. Ресурсы Соединенных Штатов велики, но не безграничны,

– подчеркнул политолог.

Кроме того, дипломатические усилия США будут расфокусированы не только на Ближний Восток и Европейский Союз, но еще и на Латинскую Америку.

"Когда горячих точек в мире будет становиться больше, их, условно говоря, можно собрать в единый кейс для предстоящих переговоров. Так Россия и ее союзники пытались совершить несколько лет назад, объединив кейсы Сирии и Украины во время переговоров с Соединенными Штатами. Москва делала попытку прийти к взаимопониманию с Западом путем обмена стратегическими интересами", – вспомнил Вигиринский.

Этот конфликт начался в 1811 году, когда Венесуэла объявила о своей независимости и о принадлежности Эссекибо к своей территории. Гайана в то время находилась под властью Великобритании, и арбитражный суд в 1899 году передал спорную территорию под ее протекторат. Теперь Венесуэла хочет отменить то решение суда.

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Возможны репутационные потери

В то же время США осознают, что в случае, если они не окажут помощи кому-то из своих союзников, это может привести к их репутационным потерям, а затем и к шаткости альянсов.

Однако американские аналитические центры отмечают, что наибольшая сила Соединенных Штатов – это двусторонние международные соглашения по взаимному пониманию, помощи и сотрудничеству, позволяющие США получать дешевое сырье. А в Гайане есть месторождения полезных ископаемых, разрабатываемых американской компанией ExxonMobil,

– отметил политолог.

Важно, если противостояние между Венесуэлой и Гайаной перерастет в вооруженный конфликт, тогда он может затронуть непосредственно интересы Соединенных Штатов, ведь эти страны принадлежат к "поясу безопасности" Вашингтона.

"В таком случае США придется выбирать приоритеты, и фокус их внимания может сместиться в сторону региона, расположенного в непосредственной близости к ним. Это может повлиять на уровень поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов", – подчеркнул Андрей Вигиринский.

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