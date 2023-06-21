Пригожин програє: Фейгін розповів, як розвивається конфлікт між міноборони та ПВК "Вагнера"

Вже багато місяців триває конфлікт між ватажком ПВК "Вагнера" Євгенієм Пригожиним та міністерством оборони Росії. Деякі експерти схиляються до думки, що цей конфлікт може бути фейковим.

Однак російський правозахисник Марк Фейгін зауважив, що міністр оборони Сєргєй Шойгу разом з начальником генштабу Росії Валєрієм Герасимовим реально конфліктують з Пригожиним. Про це він розповів 24 Каналу.

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Втрачає вплив

На думку Фейгіна, власник ПВК "Вагнера" не зможе протистояти в цьому конфлікті не апаратно, не іншими засобами, тому він програє в протистоянні з російськими генералами.

Якщо йому хтось й гарантували безпеку та "дах" у цьому конфлікті, напевно відмовили у підтримці.

Зараз Пригожин втрачає свій вплив. Адже він перебуває не на фронті і його вагнерівці не залучені у так звану "СВО". Його поставили перед вибором: отримуєш гроші, отримуєш можливість участі і всі інші до цього дивіденди. Але для цього до 1 липня потрібно підписати контракт з міноборони Росії,

– пояснив правозахисник.

Марк Фейгін проаналізував, як розвивається конфлікт Пригожина та Шойгу: дивіться відео

Але Пригожин спочатку публічно відмовився підписувати такий контракт. Проте потім, якийсь документ все ж таки підписав та нібито відправив у відомство.

До кінця не зрозуміло, в чому гра. Але коли він відправив договір в міноборони, то це означає відіграш. Якщо ти відмовляєшся підписувати контракт, то чого потім якісь контракти пропонуєш, чого метушишся? Чого ж ти перевзуваєшся на ходу?

– наголосив Фейгін.

Напевно Пригожин зрозумів, що втрачає свій вплив. Його публічність може зберігатися на тому самому рівні, але в апаратній вазі він все програв. Він не має посади, а його опоненти сидять у великих кабінетах та можуть ухвалювати рішення, на відміну від Пригожина.

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Глава міноборони Росії Сєргєй Шойгу видав наказ відповідно до якого всі добровольці, що воюють на фронті, зокрема бійці ПВК, мають підписати контракти до 1 липня. Однак Пригожин одразу заявив, що його найманці не збирається виконувати цей наказ.

Водночас загін спецназу "Ахмат" невдовзі підписав такий контракт. Тим самим кадировці посилили протистояння Кадирова та Пригожина. Раніше поплічники глави Чечні Адам Делімханов та Магомед Даудов погрожували ватажку вагнерівців через його критику підрозділу "Ахмат" та міноборони Росії.

Однак згодом Пригожин відправив в міноборони власний варіант контракта. Він заявив, що очікує відповіді від відомства.

В Британській розвідці вважають, що у такий спосіб власник ПВК "Вагнера" намагається дискредитувати авторитет офіційної військової влади Росії. Розвідники вважають, що Пригожин підвищує ставки та градус конфронтації з міноборони.