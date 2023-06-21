Пригожин проигрывает: Фейгин про то, как развивается конфликт между минобороны и ЧВК "Вагнера"

Уже много месяцев продолжается конфликт между предводителем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и министерством обороны России. Некоторые эксперты склоняются к мнению, что этот конфликт может быть фейковым.

Однако российский правозащитник Марк Фейгин отметил, что министр обороны Сергей Шойгу вместе с начальником генштаба России Валерием Герасимовым реально конфликтуют с Пригожиным. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Теряет влияние

По мнению Фейгина, владелец ЧВК "Вагнера" не сможет противостоять в этом конфликте не аппаратно, не другими средствами, поэтому он проигрывает в противостоянии с российскими генералами.

Если ему кто-то и гарантировал безопасность и "крышу" в этом конфликте, то наверняка отказал в поддержке.

Сейчас Пригожин теряет свое влияние. Он ведь находится не на фронте и его вагнеровцы не вовлечены в так называемую "СВО". Его поставили перед выбором: получаешь деньги, получаешь возможность участия и все остальные к этому дивиденды. Но для этого до 1 июля нужно подписать контракт с минобороны России,

– объяснил правозащитник.

Марк Фейгин проанализировал, как развивается конфликт Пригожина и Шойгу: смотрите видео

Но Пригожин поначалу публично отказался подписывать такой контракт. Однако потом какой-то документ все же подписал и якобы отправил в ведомство.

До конца непонятно, в чем игра. Но когда он отправил договор в минобороны, то это означает отыгрыш. Если ты отказываешься подписывать контракт, то почему потом какие-то контракты предлагаешь, чего суетишься? Что же ты переобуваешься на ходу?

– подчеркнул Фейгин.

Наверное, Пригожин понял, что теряет свое влияние. Его публичность может сохраняться на том же уровне, но в аппаратном весе он все проиграл. У него нет должности, а его оппоненты сидят в больших кабинетах и могут принимать решения, в отличие от Пригожина.

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Глава минобороны России Сергей Шойгу издал приказ в соответствии с которым все воюющие на фронте добровольцы, в частности бойцы ЧВК, должны подписать контракты до 1 июля. Однако Пригожин сразу заявил, что его наемники не собираются выполнять этот приказ.

В то же время, отряд спецназа "Ахмат" вскоре подписал такой контракт. Тем самым кадыровцы усилили противостояние Кадырова и Пригожина. Ранее приспешники главы Чечни Адам Делимханов и Магомед Даудов угрожали предводителю вагнеровцев из-за его критики подразделения "Ахмат" и минобороны России.

Однако впоследствии Пригожин отправил в минобороны свой вариант контракта. Он заявил, что ожидает ответа от ведомства.

В Британской разведке считают, что таким образом владелец ЧВК "Вагнера" пытается дискредитировать авторитет официальной военной власти России. Разведчики считают, что Пригожин повышает ставки и градус конфронтации с минобороны.