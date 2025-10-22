У Конотопі прогриміли вибухи
Вранці 22 жовтня Росія продовжила атакувати Україну. Під ударом опинилася Сумщина.
Внаслідок атаки вибухи пролунали у Конотопі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Новини.
Що відомо про вибухи в Конотопі?
Об 07:55 в Повітряних силах повідомили, що ворожі дрони продовжують кружляти в районі Конотопу. До цього міський голова Артем Семеніхін зазначав, що в місті вже до десяти прильотів.
Сім шахедів між нами та Соснівкою. Самі знаєте куди ціляться, але є велика небезпека від куль ППО! Тому не перебуваємо в авто і на вулиці! Не стоїмо біля вікон!
– додав він.
Атака на Україну: коротко про головне
Російські війська продовжують тероризувати мирне населення. У ніч на 22 жовтня вони масовано атакували Київ. Внаслідок цього загинуло двоє людей, щонайменше троє постраждало. Також відомо про виклик медиків у Деснянський, Дніпровський, Дарницький та Печерський райони.
Уранці російські військові продовжили масований обстріл України. Вибухи пролунали в Кременчуку, Полтаві та Києві.
Окрім цього, постраждало й Запоріжжя. Росіяни завдали щонайменше 9 ударів "Шахедами" по місту. В одному з районів відбулось займання багатоповерхівки та приватних будинків, є постраждалий.