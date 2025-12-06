У Львові під час змагань "Кордон Race" зібрали кошти для ветеранів

У суботу, 6 грудня, в атмосфері єдності та взаємної підтримки у Львові відбулися військово-тактичні змагання "Кордон Race". Головна мета заходу – підтримка українських ветеранів.

Цьогоріч у ньому взяли участь понад 300 осіб, зокрема діти й професійні спортсмени. Деталі повідомляє 24 Канал.

Як відбулися благодійні змагання?

У День Збройних сил України охочі різного віку й рівня підготовки приєдналися до благодійних змагань "Кordon Race". Серед учасників – діти, ветерани, професійні спортсмени, аматори та чинні військовослужбовці.

Вони долали складні тактичні маршрути з понад 20 перешкодами, вправлялися у витривалості, командній взаємодії та військово-спортивних навичках. Також відбувся трейловий забіг на більш ніж 10 кілометрів.

"Кordon Race" має на меті не лише популяризувати спорт та фізичну підготовку, а й об'єднати громаду навколо підтримки тих, хто захищав Україну,

– зазначив організатор Петро Жовнич.

Як минули благодійні змагання у Львові: дивіться фото

До слова, усі зібрані під час заходу кошти передадуть на створення і розвиток сучасного ветеранського центру Kordon Academy, що працюватиме над реабілітацією, підтримкою та розвитком колишніх військовослужбовців.

За словами організатора, це стане важливим кроком у розвитку інфраструктури для ветеранів – центр передбачатиме навчальні програми, спортивні й реабілітаційні напрямки, а також простір для комунікації та адаптації.

