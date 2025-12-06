Цьогоріч у ньому взяли участь понад 300 осіб, зокрема діти й професійні спортсмени. Деталі повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Про стосунки з Мандзюк, скандал з Алхім і російську музику: відверте інтерв'ю з Олександром Тереном
Як відбулися благодійні змагання?
У День Збройних сил України охочі різного віку й рівня підготовки приєдналися до благодійних змагань "Кordon Race". Серед учасників – діти, ветерани, професійні спортсмени, аматори та чинні військовослужбовці.
Вони долали складні тактичні маршрути з понад 20 перешкодами, вправлялися у витривалості, командній взаємодії та військово-спортивних навичках. Також відбувся трейловий забіг на більш ніж 10 кілометрів.
"Кordon Race" має на меті не лише популяризувати спорт та фізичну підготовку, а й об'єднати громаду навколо підтримки тих, хто захищав Україну,
– зазначив організатор Петро Жовнич.
Як минули благодійні змагання у Львові: дивіться фото
До слова, усі зібрані під час заходу кошти передадуть на створення і розвиток сучасного ветеранського центру Kordon Academy, що працюватиме над реабілітацією, підтримкою та розвитком колишніх військовослужбовців.
За словами організатора, це стане важливим кроком у розвитку інфраструктури для ветеранів – центр передбачатиме навчальні програми, спортивні й реабілітаційні напрямки, а також простір для комунікації та адаптації.
Що відомо про "Дику гонку" в Києві?
Нагадаємо, 8 – 9 листопада в Києві провели спортивно-розважальні змагання "Дика гонка", у яких взяли участь понад 700 людей.
До заходу також приєдналися захисники – військові з понад 30 бойових бригад.
Для них організатори продумали окрему дистанцію у 200 метрів з 7 перешкодами. Для подолання шляху виділили 3 хвилини.