Активні вихідні пройшли в Києві 8 та 9 листопада. За два дні спортивно-розважальне змагання зібрало разом понад 725 людей, об’єднаних однією ціллю та ідеєю – подолати надважкі перешкоди, вигадані організаторами "Дикої Гонки". Військові, цивільні, дорослі та діти – усім це змагання виявилося під силу. Два дні об’єднали зовсім різні категорії людей та додали трохи радості в непрості часи.

Навіть військові, які обороняють Україну, завітали та взяли участь у перегонах, змагаючись за надважливі подарунки. Хлопці з 30 різних бойових бригад знайшли час, щоб позмагатися. І не просто так, а за цінні призи.

23 перешкоди на шляху кожного з учасників, а в кінці – оплески від небайдужих глядачів, які дивувалися силі та витривалості кожного, хто подолав цю "дику трасу". 24 Канал спостерігав за змаганням та емоціями учасників.

Для чого створена "Дика Гонка"?

Змагання, яке провели в Києві – це не лише спортивний захід, але й поєднання фронту, ветеранів та цивільних. Організатори хотіли зробити так, щоб фронт знав, що є тил, а люди поза передовою не забули, що треба допомагати фронту.

Найдорожчі призи в гонитві отримали саме команди військових.

Переможець серед військових команд отримує новенький пікап, а друге та третє місце, відповідно, грошові призи. І в спринті у нас військові також отримують гроші,

– розповів нашій кореспондентці виконавчий директор "Дикої Гонки" Андрій Горошанський.

Кілька кадрів з найбільш дикої гонки, яка була в Києві / Фото Дар'ї Смородської, 24 Канал

Як готувалися учасники до змагання?

На дворі прохолодно, з Дніпра дме вітер, а учасникам "Дикої Гонки" нічого не заважає. Сотні людей приготувалися до забігу – одягли спортивні форми та зробили розминку.

Потім всі разом трішки розігрілися під трек "Добрий ранок, Україно" із запальним засновником "Дикої Гонки" та благодійного фонду "На часі", а нині військовим 33 окремої механізованої бригади ЗСУ Русланом Клименком і вирушили у 5-кілометровий забіг.

Підготовка до змагання в кожного тривала по-різному / Фото Дар'ї Смородської, 24 Канал

Які перешкоди долали на "Дикій Гонці"?

Здавалося б, що може змусити людей в листопаді лежати на пляжі? На "Дикій Гонці" можливо все! Перша перешкода – й одразу завдання змушує учасників лягти на землю.

Перешкода "Колючка" – це натягнуті низько над землею дроти, під якими кожен мав пролізти. Із завданням учасники впоралися.



Перешкода "Колючка" / Фото Дар'ї Смородської, 24 Канал

Та наступні перешкоди були не менш цікавими. "Вертикальний канат", "Блок Геркулеса", "Говерла", "Дикий шлях" – все це креативні назви перешкод, які відрізнялися складністю, умовами та часом на проходження.

Наприклад, на "Рампі" учасникам треба було дійсно добре розігнатися, щоб подолати висоту.



Учасники залазили на високі перешкоди / Фото Дар'ї Смородської, 24 Канал

Багато перешкод передбачали використання лише рук, хоча учасників не злякало навіть це. Зовсім не можна було торкатися землі на перешкоді "Фаталіті".



Не кожному під силу це "Фаталіті" / Фото Дар'ї Смородської, 24 Канал

А на фініші учасників чекали "Сходи в небо", де без сильних рук пройти фактично нереально, бо торкатися ногами землі не можна.



На перегонах кожен міг побачити, які вони – "Сходи в небо" / Фото Дар'ї Смородської, 24 Канал

У нас дистанція одна, в нас є 5+ кілометрів і на цій дистанції 23 перешкоди. Ці перешкоди однакові як для цивільних, так і для військових. Є індивідуальний залік – у цивільних є пари, і є команди, коли чотири учасники біжать разом, тримаючись за канат. Це нитка, яка їх тримає командою, і вони разом долають цю дистанцію,

– зазначив Андрій Горошанський.

Для військових організатори продумали ще й окрему дистанцію у 200 метрів. Там було 7 перешкод, а на подолання шляху було всього три хвилини. Настрій учасників був шалений, а ситуацію ускладнювало те, що бігти треба було по піску. Троє фіналістів-військових спринту успішно пройшли це випробування. Навіть попри те, що один з них раніше отримав травму, він від участі не відмовився.

Захисники пройшли військовий спринт / Фото Дар'ї Смородської, 24 Канал

Учасники забігу "Дика миля PRO" та "Сержантська миля" подолали понад 13 перешкод на дистанції 1,6 кілометра.

Звичайно, що будь-які негаразди, які так чи інакше намагалися збити учасників з пантелику, не завадили провести перегони й отримати свої призи.

Воля до перемоги в українців, як у нації, і в нас, як в організаторів, була. Ми не маємо права не провести перегони. Неважливо, що було вчора, сьогодні всі мають отримати максимум. Найголовніше для нас – це допомогти війську і дати людям емоції – того, що дійсно в нас не вистачає,

– коментує проведений захід виконавчий директор.

Пізніше учасники ділилися, що отримали ті емоції, які запам’ятаються на все життя. А допомога війську, що стало однією з ідей проєкту, підсилювала почуття гордості за наших захисників та всю Україну, яка сьогодні бореться за свою незалежність. Діти не менше за дорослих були задоволені, що пройшли це складне, але водночас дико цікаве випробування.

Учасники отримали неймовірні емоції від змагання / Фото Дар'ї Смородської, 24 Канал

Хто переміг у "Дикій Гонці"?

У кінці забігу кожен, хто його подолав, отримав на пам’ять унікальну медаль, як символ своєї витривалості.

Особливо чуттєвою була церемонія нагородження в кінці першого дня. Серед учасників визначили найкращих в 5-кілометровому забігу. Своє захоплення грою та силою учасників висловила очільниця Департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації Юлія Хан.

Також емоціями від заходу поділився співзасновник компанії "CAS" Юрій Пахомов, який воював на передовій з першого дня війни, а нині продовжує допомагати війську.

Я хочу, щоб ми не зупинялися й продовжували ці "дикі змагання", і це вже було б переможним етапом вільної незалежної України, без ворога, який би розумів, що на нас краще не нападати,

– зазначив він.



Організатори й партнери привітали учасників / Фото Дар'ї Смородської, 24 Канал

Під час урочистостей нагородили переможців в індивідуальному забігу серед чоловіків і жінок, команд, найсильніших пар та, звичайно ж, військових збірних.

Захід пройшов у День десантно-штурмових військ, 8 листопада, тож символічно, що перше місце посіла саме збірна команда ДШВ. Авто від партнерів гонитви перейшло саме в їхнє розпорядження.

Другими перешкоди подолали бійці корпусу Національної гвардії "Хартія" – й за перемогу вони отримали чек на 200 тисяч гривень.

Почесне третє місце посіла команда 30 окремої механізованої бригади, яка на свої потреби отримала 150 тисяч гривень.

Усі переможці "Дикої Гонки" отримали свої призи / Фото Дар'ї Смородської, 24 Канал