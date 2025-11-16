Активные выходные прошли в Киеве 8 и 9 ноября. За два дня спортивно-развлекательное соревнование собрало вместе более 725 человек, объединенных одной целью и идеей – преодолеть сверхтяжелые препятствия, придуманные организаторами "Дикой Гонки". Военные, гражданские, взрослые и дети – всем это соревнование оказалось под силу. Два дня объединили совершенно разные категории людей и добавили немного радости в непростые времена.

Даже военные, которые защищают Украину, посетили и приняли участие в гонках, соревнуясь за сверхважные подарки. Мужчины из 30 различных боевых бригад нашли время, чтобы посоревноваться. И не просто так, а за ценные призы.

23 препятствия на пути каждого из участников, а в конце – аплодисменты от неравнодушных зрителей, которые удивлялись силе и выносливости каждого, кто преодолел эту "дикую трассу". 24 Канал наблюдал за соревнованием и эмоциями участников.

Для чего создана "Дикая Гонка"?

Соревнования, которое провели в Киеве – это не только спортивное мероприятие, но и сочетание фронта, ветеранов и гражданских. Организаторы хотели сделать так, чтобы фронт знал, что есть тыл, а люди вне передовой не забыли, что надо помогать фронту.

Самые дорогие призы в гонке получили именно команды военных.

Победитель среди военных команд получает новенький пикап, а второе и третье место, соответственно, денежные призы. И в спринте у нас военные также получают деньги,

– рассказал нашей корреспондентке исполнительный директор "Дикой Гонки" Андрей Горошанский.

Несколько кадров из самой дикой гонки, которая была в Киеве / Фото Дарьи Смородской, 24 Канал

Как готовились участники к соревнованию?

На дворе прохладно, с Днепра дует ветер, а участникам "Дикой Гoнки" ничего не мешает. Сотни людей приготовились к забегу – надели спортивные формы и сделали разминку.

Затем все вместе немного разогрелись под трек "Доброе утро, Украина" с зажигательным основателем "Дикой Гoнки" и благотворительного фонда "На часі", а ныне военным 33 отдельной механизированной бригады ВСУ Русланом Клименко и отправились в 5-километровый забег.

Подготовка к соревнованиям у каждого длилась по-разному / Фото Дарьи Смородской, 24 Канал

Какие препятствия преодолевали на "Дикой Гонке"?

Казалось бы, что может заставить людей в ноябре лежать на пляже? На "Дикой Гонке" возможно все! Первое препятствие – и сразу задание заставляет участников лечь на землю.

Препятствие "Колючка" – это натянутые низко над землей провода, под которыми каждый должен был пролезть. С заданием участники справились.



Препятствие "Колючка" / Фото Дарьи Смородской, 24 Канал

Но следующие препятствия были не менее интересными. "Вертикальный канат", "Блок Геркулеса", "Говерла", "Дикий путь" – все это креативные названия препятствий, которые отличались сложностью, условиями и временем на прохождение.

Например, на "Рампе" участникам надо было действительно хорошо разогнаться, чтобы преодолеть высоту.



Участники залезали на высокие препятствия / Фото Дарьи Смородской, 24 Канал

Многие препятствия предусматривали использование только рук, хотя участников не испугало даже это. Совсем нельзя было касаться земли на препятствии "Фаталити".



Не каждому под силу это "Фаталити" / Фото Дарьи Смородской, 24 Канал

А на финише участников ждала "Лестница в небо", где без сильных рук пройти фактически нереально, потому что касаться ногами земли нельзя.



На гонках каждый мог увидеть, какая она – "Лестница в небо" / Фото Дарьи Смородской, 24 Канал

У нас дистанция одна, у нас есть 5+ километров и на этой дистанции 23 препятствия. Эти препятствия одинаковы как для гражданских, так и для военных. Есть индивидуальный зачет – у гражданских есть пары, и есть команды, когда четыре участника бегут вместе, держась за канат. Это нить, которая их держит командой, и они вместе преодолевают эту дистанцию,

– отметил Андрей Горошанский.

Для военных организаторы продумали еще и отдельную дистанцию в 200 метров. Там было 7 препятствий, а на преодоление пути было всего три минуты. Настроение участников было безумное, а ситуацию осложняло то, что бежать надо было по песку. Трое финалистов-военных спринта успешно прошли это испытание. Даже несмотря на то, что один из них ранее получил травму, он от участия не отказался.

Защитники прошли военный спринт / Фото Дарьи Смородской, 24 Канал

Участники забега "Дикая миля PRO" и "Сержантская миля" преодолели более 13 препятствий на дистанции 1,6 километра.

Конечно, что любые проблемы, которые так или иначе пытались сбить участников с толку, не помешали провести гонки и получить свои призы.

Воля к победе у украинцев, как у нации, и у нас, как у организаторов, была. Мы не имеем права не провести гонки. Неважно, что было вчера, сегодня все должны получить максимум. Самое главное для нас – это помочь армии и дать людям эмоции – того, что действительно у нас не хватает,

– комментирует проведенное мероприятие исполнительный директор.

Позже участники делились, что получили те эмоции, которые запомнятся на всю жизнь. А помощь армии, что стало одной из идей проекта, усиливала чувство гордости за наших защитников и всю Украину, которая сегодня борется за свою независимость. Дети не меньше взрослых были довольны, что прошли это сложное, но одновременно дико интересное испытание.

Участники получили невероятные эмоции от соревнования / Фото Дарьи Смородской, 24 Канал

Кто победил в "Дикой Гонке"?

В конце забега каждый, кто его преодолел, получил на память уникальную медаль, как символ своей выносливости.

Особенно чувственной была церемония награждения в конце первого дня. Среди участников определили лучших в 5-километровом забеге. Свое восхищение игрой и силой участников выразила руководительница Департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации Юлия Хан.

Также эмоциями от мероприятия поделился соучредитель компании "CAS" Юрий Пахомов, который воевал на передовой с первого дня войны, а сейчас продолжает помогать армии.

Я хочу, чтобы мы не останавливались и продолжали эти "дикие соревнования", и это уже было бы победным этапом свободной независимой Украины, без врага, который бы понимал, что на нас лучше не нападать,

– отметил он.



Организаторы и партнеры поздравили участников / Фото Дарьи Смородской, 24 Канал

Во время торжества наградили победителей в индивидуальном забеге среди мужчин и женщин, команд, сильнейших пар и, конечно же, военных сборных.

Мероприятие прошло в День десантно-штурмовых войск, 8 ноября, поэтому символично, что первое место заняла именно сборная команда ДШВ. Авто от партнеров гонки перешло именно в их распоряжение.

Вторыми препятствия преодолели бойцы корпуса Национальной гвардии "Хартия" – и за победу они получили чек на 200 тысяч гривен.

Почетное третье место заняла команда 30 отдельной механизированной бригады, которая на свои нужды получила 150 тысяч гривен.

Все победители "Дикой Гoнки" получили свои призы / Фото Дарьи Смородской, 24 Канал