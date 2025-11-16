Активные выходные прошли в Киеве 8 и 9 ноября. За два дня спортивно-развлекательное соревнование собрало вместе более 725 человек, объединенных одной целью и идеей – преодолеть сверхтяжелые препятствия, придуманные организаторами "Дикой Гонки". Военные, гражданские, взрослые и дети – всем это соревнование оказалось под силу. Два дня объединили совершенно разные категории людей и добавили немного радости в непростые времена.

Даже военные, которые защищают Украину, посетили и приняли участие в гонках, соревнуясь за сверхважные подарки. Мужчины из 30 различных боевых бригад нашли время, чтобы посоревноваться. И не просто так, а за ценные призы.

23 препятствия на пути каждого из участников, а в конце – аплодисменты от неравнодушных зрителей, которые удивлялись силе и выносливости каждого, кто преодолел эту "дикую трассу". 24 Канал наблюдал за соревнованием и эмоциями участников.

Смотрите также Они потрясли мир: невероятные достижения украинцев в Книге рекордов Гиннесса

Соревнования, которое провели в Киеве – это не только спортивное мероприятие, но и сочетание фронта, ветеранов и гражданских. Организаторы хотели сделать так, чтобы фронт знал, что есть тыл, а люди вне передовой не забыли, что надо помогать фронту.

Самые дорогие призы в гонке получили именно команды военных.

Победитель среди военных команд получает новенький пикап, а второе и третье место, соответственно, денежные призы. И в спринте у нас военные также получают деньги,
– рассказал нашей корреспондентке исполнительный директор "Дикой Гонки" Андрей Горошанский.

Несколько кадров из самой дикой гонки, которая была в Киеве / Фото Дарьи Смородской, 24 Канал

На дворе прохладно, с Днепра дует ветер, а участникам "Дикой Гoнки" ничего не мешает. Сотни людей приготовились к забегу – надели спортивные формы и сделали разминку.

Затем все вместе немного разогрелись под трек "Доброе утро, Украина" с зажигательным основателем "Дикой Гoнки" и благотворительного фонда "На часі", а ныне военным 33 отдельной механизированной бригады ВСУ Русланом Клименко и отправились в 5-километровый забег.

Подготовка к соревнованиям у каждого длилась по-разному / Фото Дарьи Смородской, 24 Канал

Казалось бы, что может заставить людей в ноябре лежать на пляже? На "Дикой Гонке" возможно все! Первое препятствие – и сразу задание заставляет участников лечь на землю.

Препятствие "Колючка" – это натянутые низко над землей провода, под которыми каждый должен был пролезть. С заданием участники справились.

Одна з перешкод на
Препятствие "Колючка" / Фото Дарьи Смородской, 24 Канал

Но следующие препятствия были не менее интересными. "Вертикальный канат", "Блок Геркулеса", "Говерла", "Дикий путь" – все это креативные названия препятствий, которые отличались сложностью, условиями и временем на прохождение.

Например, на "Рампе" участникам надо было действительно хорошо разогнаться, чтобы преодолеть высоту.

Одна з перешкод на
Участники залезали на высокие препятствия / Фото Дарьи Смородской, 24 Канал

Многие препятствия предусматривали использование только рук, хотя участников не испугало даже это. Совсем нельзя было касаться земли на препятствии "Фаталити".

Одна з перешкод на
Не каждому под силу это "Фаталити" / Фото Дарьи Смородской, 24 Канал

А на финише участников ждала "Лестница в небо", где без сильных рук пройти фактически нереально, потому что касаться ногами земли нельзя.

Одна з перешкод на
На гонках каждый мог увидеть, какая она – "Лестница в небо" / Фото Дарьи Смородской, 24 Канал

У нас дистанция одна, у нас есть 5+ километров и на этой дистанции 23 препятствия. Эти препятствия одинаковы как для гражданских, так и для военных. Есть индивидуальный зачет – у гражданских есть пары, и есть команды, когда четыре участника бегут вместе, держась за канат. Это нить, которая их держит командой, и они вместе преодолевают эту дистанцию,
– отметил Андрей Горошанский.

Для военных организаторы продумали еще и отдельную дистанцию в 200 метров. Там было 7 препятствий, а на преодоление пути было всего три минуты. Настроение участников было безумное, а ситуацию осложняло то, что бежать надо было по песку. Трое финалистов-военных спринта успешно прошли это испытание. Даже несмотря на то, что один из них ранее получил травму, он от участия не отказался.

Защитники прошли военный спринт / Фото Дарьи Смородской, 24 Канал

Участники забега "Дикая миля PRO" и "Сержантская миля" преодолели более 13 препятствий на дистанции 1,6 километра.

Конечно, что любые проблемы, которые так или иначе пытались сбить участников с толку, не помешали провести гонки и получить свои призы.

Воля к победе у украинцев, как у нации, и у нас, как у организаторов, была. Мы не имеем права не провести гонки. Неважно, что было вчера, сегодня все должны получить максимум. Самое главное для нас – это помочь армии и дать людям эмоции – того, что действительно у нас не хватает,
– комментирует проведенное мероприятие исполнительный директор.

Позже участники делились, что получили те эмоции, которые запомнятся на всю жизнь. А помощь армии, что стало одной из идей проекта, усиливала чувство гордости за наших защитников и всю Украину, которая сегодня борется за свою независимость. Дети не меньше взрослых были довольны, что прошли это сложное, но одновременно дико интересное испытание.

Участники получили невероятные эмоции от соревнования / Фото Дарьи Смородской, 24 Канал

В конце забега каждый, кто его преодолел, получил на память уникальную медаль, как символ своей выносливости.

Особенно чувственной была церемония награждения в конце первого дня. Среди участников определили лучших в 5-километровом забеге. Свое восхищение игрой и силой участников выразила руководительница Департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации Юлия Хан.

Также эмоциями от мероприятия поделился соучредитель компании "CAS" Юрий Пахомов, который воевал на передовой с первого дня войны, а сейчас продолжает помогать армии.

Я хочу, чтобы мы не останавливались и продолжали эти "дикие соревнования", и это уже было бы победным этапом свободной независимой Украины, без врага, который бы понимал, что на нас лучше не нападать,
– отметил он.

Церемонія нагородження учасників
Организаторы и партнеры поздравили участников / Фото Дарьи Смородской, 24 Канал

Во время торжества наградили победителей в индивидуальном забеге среди мужчин и женщин, команд, сильнейших пар и, конечно же, военных сборных.

Мероприятие прошло в День десантно-штурмовых войск, 8 ноября, поэтому символично, что первое место заняла именно сборная команда ДШВ. Авто от партнеров гонки перешло именно в их распоряжение.

  • Вторыми препятствия преодолели бойцы корпуса Национальной гвардии "Хартия" – и за победу они получили чек на 200 тысяч гривен.

  • Почетное третье место заняла команда 30 отдельной механизированной бригады, которая на свои нужды получила 150 тысяч гривен.

Все победители "Дикой Гoнки" получили свои призы / Фото Дарьи Смородской, 24 Канал