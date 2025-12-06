Во Львове во время соревнований "Кордон Race" собрали средства для ветеранов

В субботу, 6 декабря, в атмосфере единства и взаимной поддержки во Львове состоялись военно-тактические соревнования "Кордон Race". Главная цель мероприятия – поддержка украинских ветеранов.

В этом году в нем приняли участие более 300 человек, в том числе дети и профессиональные спортсмены. Детали сообщает 24 Канал.

Смотрите также Об отношениях с Мандзюк, скандал с Алхим и российскую музыку: откровенное интервью с Александром Тереном

Как прошли благотворительные соревнования?

В День Вооруженных сил Украины желающие всех возрастов и уровня подготовки присоединились к благотворительным соревнованиям "Кордон Race". Среди участников – дети, ветераны, профессиональные спортсмены, любители и действующие военнослужащие.

Они преодолевали сложные тактические маршруты с более 20 препятствиями, упражнялись в выносливости, командном взаимодействии и военно-спортивных навыках. Также состоялся трейловый забег на более чем 10 километров.

"Кордон Race" имеет целью не только популяризировать спорт и физическую подготовку, но и объединить общество вокруг поддержки тех, кто защищал Украину,

– отметил организатор Петр Жовнич.

Как прошли благотворительные соревнования во Львове: смотрите фото

К слову, все собранные во время мероприятия средства передадут на создание и развитие современного ветеранского центра Kordon Academy, который будет работать над реабилитацией, поддержкой и развитием бывших военнослужащих.

По словам организатора, это станет важным шагом в развитии инфраструктуры для ветеранов – центр будет предусматривать учебные программы, спортивные и реабилитационные направления, а также пространство для коммуникации и адаптации.

Что известно о "Дикой гонке" в Киеве?