Во Львове во время соревнований "Кордон Race" собрали средства для ветеранов
- Во Львове состоялись военно-тактические соревнования "Кордон Race", в которых приняли участие более 300 желающих разного возраста.
- Собранные средства пойдут на создание ветеранского центра Kordon Academy, который будет предоставлять реабилитационные и учебные услуги для бывших военнослужащих.
В субботу, 6 декабря, в атмосфере единства и взаимной поддержки во Львове состоялись военно-тактические соревнования "Кордон Race". Главная цель мероприятия – поддержка украинских ветеранов.
В этом году в нем приняли участие более 300 человек, в том числе дети и профессиональные спортсмены. Детали сообщает 24 Канал.
Как прошли благотворительные соревнования?
В День Вооруженных сил Украины желающие всех возрастов и уровня подготовки присоединились к благотворительным соревнованиям "Кордон Race". Среди участников – дети, ветераны, профессиональные спортсмены, любители и действующие военнослужащие.
Они преодолевали сложные тактические маршруты с более 20 препятствиями, упражнялись в выносливости, командном взаимодействии и военно-спортивных навыках. Также состоялся трейловый забег на более чем 10 километров.
"Кордон Race" имеет целью не только популяризировать спорт и физическую подготовку, но и объединить общество вокруг поддержки тех, кто защищал Украину,
– отметил организатор Петр Жовнич.
Как прошли благотворительные соревнования во Львове: смотрите фото
К слову, все собранные во время мероприятия средства передадут на создание и развитие современного ветеранского центра Kordon Academy, который будет работать над реабилитацией, поддержкой и развитием бывших военнослужащих.
По словам организатора, это станет важным шагом в развитии инфраструктуры для ветеранов – центр будет предусматривать учебные программы, спортивные и реабилитационные направления, а также пространство для коммуникации и адаптации.
