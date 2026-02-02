Нелегал сирієць у підгузках і мільйон доларів: шокуючі махінації на кордоні з Румунією

На українсько – румунському кордоні щодня перетинають пункт пропуску сотні людей і автівок. Один із ключових напрямків це Порубне.

Про те, яка атмосфера зараз на кордоні з Румунією і як там організовують роботу навіть під час блекаутів, розповість 24 Канал у межах програми "Кордон.UA". У сюжеті також показали, з якими хитрощами стикаються прикордонники під час перевірок.

Коли на Порубному немає затримок?

Пункт пропуску Порубне щодня приймає сотні людей і автівок. Подорожуючі розповіли, що у звичайні дні перетин кордону тут минає спокійно. За їхніми словами, затримки частіше з'являються у ті дні, коли через кордон активніше їдуть посилки.

В принципі, якщо немає таких днів як середа і четвер, тут зазвичай посилки їдуть за кордон, то немає черг і все добре,

– сказала подорожуюча Анна.

Валерій разом із дружиною повертався з Румунії до України через Порубне. Він пояснив, що таку коротку поїздку запланували вперше. За його словами, хотіли просто прогулятися, зайти в магазин і повернутися додому.

В магазин піти подивитись, каву випили та й назад. Ми на пенсії, треба ж десь пенсію потратить,

– сказав подорожуючий Валерій.

Прикордонники зі свого боку працюють над тим, щоб зменшувати черги на пункті пропуску. Вони намагаються зробити перетин кордону зручним і швидким для людей та транспорту. Порубне залишається важливим пунктом пропуску не лише для місцевих жителів. Через українсько – румунський кордон проходять міжнародні транспортні та туристичні маршрути. У сезон відпусток і у святкові дні рух тут стає помітно жвавішим, тому навантаження на пункт пропуску зростає.

Транзитна країна Румунія, далі починається Болгарія, Туреччина, Албанія, Македонія. Транспортна розв'язка, логістичні маршрути, гарні дороги, пророблені певні туристичні маршрути руху, тому така ситуація,

– пояснив інспектор прикордонної служби Станіслав Сопчинський.

За його словами, саме транзитний статус Румунії впливає на потік транспорту і подорожуючих. Він також звернув увагу на логістику та дороги, які формують маршрути руху далі на Балкани. Через це у пікові періоди на напрямку може бути більше машин і людей.

Підроблений документ на кордоні не спрацює

На Порубному час від часу фіксують спроби незаконного перетину кордону. Водночас прикордонники пояснили, що після змін у законодавстві у 2024 році таких випадків стало менше. Йдеться про синхронізацію даних з державними реєстрами, тож розраховувати на підроблені папери стає складніше.

"Це дає змогу відрізняти, чи документ містить відомості, які відповідають в документі, які особа пред'являє військово-облікового характеру, нагадую він може бути як паперовий, так і в електронному вигляді, чи відповідає відомостям в Державному реєстрі", – пояснив інспектор прикордонної служби Станіслав Сопчинський.

Які хитрощі фіксують на кордоні?

Коли з документами все гаразд, подорожуючі інколи вдаються до інших способів приховати заборонене або незадеклароване. Прикордонники розповіли про випадок кілька тижнів тому, коли жінка намагалася незаконно вивезти з України значну суму валюти. Купюри сховали біля самого двигуна, сподіваючись, що під капот автомобіля ніхто не зазирне.

Нещодавно було виявлено громадянку України, яка прямувала на територію Румунії та приховувала валюту у кількості до мільйона доларів,

– повідомив інспектор прикордонної служби Максим Воробець.

Випадки порушення кордону іноземцями також трапляються, хоча й нині, за словами прикордонників, це вкрай рідко. Наприкінці минулого року на Порубному виявили чоловіка, який намагався непомітно потрапити до України. Громадянин Сирії увесь шлях з Туреччини до України перебував у вантажівці з підгузками.

Як працюють під час блекаутів?

Прикордонники пояснили, що перебої з електропостачанням і блекаути впливають на роботу пунктів пропуску. За їхніми словами, подорожуючі здебільшого ставляться до цього з розумінням, бо усвідомлюють умови, в яких працюють служби. У таких випадках людей максимально попереджають і проводять роз'яснювальну роботу, щоб пояснити збільшення часу перетину.

Основна задача, даби все було комфортно і люди зрозуміли, чому час збільшується,

– пояснив інспектор прикордонної служби Станіслав Сопчинський.

Він додав, що завданням залишається забезпечення режиму в пункті пропуску та на прилеглих територіях. Також йдеться про те, щоб люди розуміли причини затримок у разі таких факторів. Роботу організовують так, аби зберігати порядок навіть за складніших умов.

