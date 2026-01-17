Загалом в Україну намагалися незаконного провезти 829 одиниць техніки компанії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську митницю.

Що відомо про незаконну партію техніки Apple, яку вилучили на митниці?

Увечері 16 січня, приблизно о 23:30, до пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" з боку Польщі заїхав мікроавтобус Renault Trafic.

Під час митного оформлення 37-річний водій із Самбірського району обрав для перетину кордону "зелений коридор". Втім у ході детальнішої перевірки митники разом із прикордонниками виявили в автомобілі приховане сховище, спеціально облаштоване в конструктивних порожнинах.

Під підлогою мікроавтобуса знаходилась велика партія техніки Apple – загалом 829 одиниць. Серед них 501 смартфон, переважно моделей iPhone 17 Pro, 16 Pro Max та 15 Pro Max. Окрім цього, у схованці перевозили 211 навушників AirPods і 117 смарт-годинників Apple Watch.

Попередня вартість вилученої електроніки оцінюється у близько 35,5 мільйона гривень.

За фактом порушення складено протокол статтею Митного кодексу України – переміщення товарів через митний кордон із приховуванням від митного контролю. Товар та транспортний засіб тимчасово вилучили до рішення суду.

Також інформацію про інцидент передали до Територіального управління БЕБ у Львівській області.

Раніше митники вже виявляли техніку Apple