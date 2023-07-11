Як побороти корупцію в Україні: Данілов звернувся до партнерів з рішенням

Про це 24 Каналу розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. На його думку, боротьба із корупцією в Україні має бути двостороннім процесом із максимальним сприянням з боку західних країн.

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Західні партнери мають допомогти у боротьбі з корупцією

Для того, щоб отримати запрошення до Альянсу, Україна мусить, згідно з фінальним документом саміту, "виконати інші умови". Як повідомляють журналісти на пресконференції з приводу фінального рішення саміту у Вільнюсі, Столтенберг пояснив, що під "іншими умовами" також ідеться про "корупцію".

Однак, як пояснив Данілов, важливим складником у перемозі України над великою корупцією є залученість у цей процес країн Заходу.

"За весь час незалежності України, лише один корупціонер був покараний. Це був Павло Лазаренко, про якого Сполучені Штати надали Україні всю необхідну інформацію", – згадав секретар РНБО.

Хто такий Павло Лазаренко

Павло Лазаренко був прем'єр-міністром України з 1996 по 1997 рік. Також відомий своєю причетністю до корупційних схем. Міжнародна антикорупційна організація Transparency International у 2004 році включила Лазаренка до десятки найкорумпованіших державних діячів світу. У 1999 році його затримали у США за звинуваченнями у відмиванні грошей, розкраданні бюджетних коштів та інших злочинах. У 2000 році його засудили у США до 9 років позбавлення волі за звинуваченнями в міжнародному злочині відмивання грошей. Згідно зі звинуваченнями, Лазаренко використовував своє посадове становище для отримання незаконних вигод та незаконного збагачення.

За його словами, великі корупціонери часто витрачають свої гроші в Монако, в Монте-Карло та інших країнах західної спільноти, які закликають Україну до боротьби із корупцією. І це є однією з ключових проблем, яка заважає Україні побороти велику корупцію.

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Що ж стосується внутрішньої корупції, то це завдання для всіх українців, а не лише для влади.

"Ми разом маємо впоратись із побутовою корупцією, щоб наші партнери перестали дорікати Україні цією проблемою. На мою думку, Україна точно подолає її у майбутньому", – переконаний Данілов.

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