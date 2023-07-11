Як побороти корупцію в Україні: Данілов звернувся до партнерів з рішенням
Результати саміту НАТО у Вільнюсі залишили суперечливі відчуття для українців. Скептики швидкого прийняття України продовжують висувати перед нашою державою вимогу "побороти корупцію", хоч і не завжди допомагають їй із цим.
Про це 24 Каналу розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. На його думку, боротьба із корупцією в Україні має бути двостороннім процесом із максимальним сприянням з боку західних країн.
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Західні партнери мають допомогти у боротьбі з корупцією
Для того, щоб отримати запрошення до Альянсу, Україна мусить, згідно з фінальним документом саміту, "виконати інші умови". Як повідомляють журналісти на пресконференції з приводу фінального рішення саміту у Вільнюсі, Столтенберг пояснив, що під "іншими умовами" також ідеться про "корупцію".
Однак, як пояснив Данілов, важливим складником у перемозі України над великою корупцією є залученість у цей процес країн Заходу.
"За весь час незалежності України, лише один корупціонер був покараний. Це був Павло Лазаренко, про якого Сполучені Штати надали Україні всю необхідну інформацію", – згадав секретар РНБО.
Хто такий Павло Лазаренко
Павло Лазаренко був прем'єр-міністром України з 1996 по 1997 рік. Також відомий своєю причетністю до корупційних схем. Міжнародна антикорупційна організація Transparency International у 2004 році включила Лазаренка до десятки найкорумпованіших державних діячів світу.
У 1999 році його затримали у США за звинуваченнями у відмиванні грошей, розкраданні бюджетних коштів та інших злочинах. У 2000 році його засудили у США до 9 років позбавлення волі за звинуваченнями в міжнародному злочині відмивання грошей.
Згідно зі звинуваченнями, Лазаренко використовував своє посадове становище для отримання незаконних вигод та незаконного збагачення.
За його словами, великі корупціонери часто витрачають свої гроші в Монако, в Монте-Карло та інших країнах західної спільноти, які закликають Україну до боротьби із корупцією. І це є однією з ключових проблем, яка заважає Україні побороти велику корупцію.
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Що ж стосується внутрішньої корупції, то це завдання для всіх українців, а не лише для влади.
"Ми разом маємо впоратись із побутовою корупцією, щоб наші партнери перестали дорікати Україні цією проблемою. На мою думку, Україна точно подолає її у майбутньому", – переконаний Данілов.
Корупція в Україні: останні скандали
- В січні 2022 розгорівся скандал щодо розкрадання коштів на закупівлі продуктів для Збройних Сил. Зокрема, увагу розслідувачів привернула ціна 17 гривень за одне яйце.
- Спочатку Міноборони спростовувало звинувачення журналістів, але зрештою не забарилися кадрові зміни та відкриті кримінальні справи.
- Розуміючи, наскільки важливо для України зберігати репутацію в очах партнерів, влада практично миттєво реагує на з великою імовірністю корупційні ситуації. Наприклад, практично одразу після виходу розслідування про можливе незаконне збагачення одеського військкома Борисова, прокуратура взялася за перевірку його статків.