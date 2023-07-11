Как побороть коррупцию в Украине: Данилов обратился к партнерам с решением

Об этом 24 Каналу рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его мнению, борьба с коррупцией в Украине должна быть двусторонним процессом с максимальным содействием со стороны западных стран.

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Западные партнеры должны помочь в борьбе с коррупцией

Для того чтобы получить приглашение в Альянс, Украина должна, согласно с финальным документом саммита, "выполнить другие условия". Как сообщают журналисты, во время пресс-конференции генсек НАТО Енс Столтенберг сказал, что речь идет также о "коррупции".

Однако, как пояснил Данилов, важной составляющей победы Украины над большой коррупцией является вовлеченность в этот процесс стран Запада.

"За все время независимости Украины только один коррупционер был наказан. Это был Павел Лазаренко, о котором Соединенные Штаты предоставили Украине всю необходимую информацию", – вспомнил секретарь СНБО.

Кто такой Павел Лазаренко

Павел Лазаренко был премьер-министром Украины с 1996 по 1997 год. Также известен своей причастностью к коррупционным схемам. Международная антикоррупционная организация Transparency International в 2004 году включила Лазаренко в десятку самых коррумпированных государственных деятелей мира. В 1999 году он был задержан в США по обвинениям в отмывании денег, хищении бюджетных средств и других преступлениях. В 2000 году он был приговорен в США к 9 годам лишения свободы по обвинениям в международном преступлении отмывания денег. Согласно обвинениям, Лазаренко использовал свое должностное положение для получения незаконных выгод и незаконного обогащения.

По его словам, крупные коррупционеры часто тратят свои деньги в Монако, Монте-Карло и других странах западного сообщества, которые призывают Украину к борьбе с коррупцией. И это одна из ключевых проблем, которая мешает Украине побороть большую коррупцию.

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Что касается внутренней коррупции, то это задача для всех украинцев, а не только для власти.

"Мы вместе должны справиться с бытовой коррупцией, чтобы наши партнеры перестали упрекать этой проблемой Украину. По моему мнению, в будущем Украина точно ее преодолеет", – убежден Данилов.

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