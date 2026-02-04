Одночасно спалахнули 4 квартири: пожежі на Вінниччині розслідує поліція

У Козятині, що в Вінницькій області, 4 лютого одночасно сталися 4 пожежі: три у квартирах, одна — у приватному будинку. Правоохоронці вже розслідують обставини цих інцидентів.

Про це повідомили у поліції Вінниччини.

До теми У Львові горів приватний будинок: рух Шевченківською вулицею міста був ускладнений

Що відомо про 4 одночасні пожежі в Козятині?

Про пожежі у квартирах в Козятині 4 лютого першими почали повідомляти місцеві ЗМІ. За попередніми даними, причиною займання став стрибок тиску газу у будинках.

У Козятині спалахнули одночасно 4 пожежі: дивіться відео

На одному з відео з відео можна побачити, що вогонь з конфорок газової плити був надзвичайно сильним, якщо ввімкнути плиту.

На Вінниччині був сильний тиск газу в будинках: дивіться відео

У міській раді Козятина підтвердили, що дійсно спостерігається підвищення тиску газу в системі газопостачання. Жителів попросили всіх перевірити газові прилади.

У випадку наявності запаху газу терміново провітрити приміщення! Станом на 13.00 тиск у системі стабілізовано, причини встановлюються аварійною службою. Додаткова інформація буде повідомлена згодом,

– зазначено у повідомленні.

У поліції Вінниччини, своєю чергою, написали, що 4 лютого до них надходили повідомлення про неконтрольоване займання газового обладнання у помешканнях на вулицях Героїв Майдану та Антоновича. Йдеться про три квартири та приватний будинок.

"Пожежі ліквідовані співробітниками ДСНС. Інформація про постраждалих не надходила. На місцях подій працювали поліцейські", – йшлося у заяві.

Наразі за фактом пожеж правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки). Остаточні причини виникнення пожеж встановлять після проведення експертиз.

Де ще були пожежі в Україні нещодавно?