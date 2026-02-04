Одновременно вспыхнули 4 квартиры: пожары в Винницкой области расследует полиция
- В Казатине одновременно произошли 4 пожара из-за скачка давления газа, три в квартирах и один в частном доме.
- Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения пожарной безопасности, причины возгорания установят после экспертиз.
В Казатине, что в Винницкой области, 4 февраля одновременно произошли 4 пожара: три в квартирах, один - в частном доме. Правоохранители уже расследуют обстоятельства этих инцидентов.
Об этом сообщили в полиции Винницкой области.
К теме Во Львове горел частный дом: движение по Шевченковской улице города было затруднено
Что известно о 4 одновременных пожарах в Казатине?
О пожарах в квартирах в Казатине 4 февраля первыми начали сообщать местные СМИ. По предварительным данным, причиной возгорания стал скачок давления газа в домах.
В Казатине вспыхнули одновременно 4 пожара: смотрите видео
На одном из видео с видео можно увидеть, что огонь из конфорок газовой плиты был чрезвычайно сильным, если включить плиту.
В Винницкой области было сильное давление газа в домах: смотрите видео
В городском совете Казатина подтвердили, что действительно наблюдается повышение давления газа в системе газоснабжения. Жителей попросили всех проверить газовые приборы.
В случае наличия запаха газа срочно проветрить помещение! По состоянию на 13.00 давление в системе стабилизировано, причины устанавливаются аварийной службой. Дополнительная информация будет сообщена позже,
– указано в сообщении.
В полиции Винницкой области, в свою очередь, написали, что 4 февраля к ним поступали сообщения о неконтролируемом возгорании газового оборудования в помещениях на улицах Героев Майдана и Антоновича. Речь идет о трех квартирах и частном доме.
"Пожары ликвидированы сотрудниками ГСЧС. Информация о пострадавших не поступала. На местах событий работали полицейские", – говорилось в заявлении.
Сейчас по факту пожаров правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности). Окончательные причины возникновения пожаров установят после проведения экспертиз.
Где еще были пожары в Украине недавно?
В Киеве 1 февраля вспыхнул пожар на рынке в Подольском районе. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 80 квадратных метров и обнаружили пострадавшего с ожогами.
Несколькими днями ранее на Крещатике в Киеве произошел пожар в 4-этажном офисном здании, из-за чего возникло сильное задымление. Пожар разрушил перекрытия между 2-м и 3-м этажами.
А 9 января во Львове в пятиэтажном доме на Левандовке произошел взрыв, который вызвал масштабный пожар. Чрезвычайники ликвидировали пожар и спасли двух человек.