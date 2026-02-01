Об этом сообщили в ГСЧС Киева.
Что произошло на рынке?
Сообщение о пожаре на проспекте Василия Порика поступило около 04:56.
По словам спасателей, возгорание возникло в одноэтажной бытовке, после этого огонь распространился на металлические одноэтажные киоски торгового ряда.
Уже в 06:12 пожар ликвидировали на площади 80 квадратных метров.
Во время тушения спасатели обнаружили пострадавшего. Мужчину с ожогами различной степени тяжести передали бригаде скорой медицинской помощи.
Сейчас причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.
Чрезвычайники ликвидировали пожар / Фото: ГСЧС
Пожары в Украине: последние новости
В центре Киева 26 января вспыхнул пожар на Крещатике. Сильное задымление и разрушение перекрытия произошло в 4-этажном офисном здании. Информации о пострадавших пока нет.
Днем ранее, 25 января, в столице на Берестейском проспекте загорелся внедорожник. По данным полиции, он вспыхнул во время движения. Пожарные ликвидировали возгорание: к счастью, никто не пострадал.
Во Львове в пятиэтажке, вероятно, вероятно взорвалась газовая колонка. Из-за этого в одной из квартир произошел пожар. Спасатели потушили пламя и спасли двух человек.