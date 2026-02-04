Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

Что известно о 4 одновременных пожарах в Казатине?

О пожарах в квартирах в Казатине 4 февраля первыми начали сообщать местные СМИ. По предварительным данным, причиной возгорания стал скачок давления газа в домах.

В Казатине вспыхнули одновременно 4 пожара: смотрите видео

На одном из видео с видео можно увидеть, что огонь из конфорок газовой плиты был чрезвычайно сильным, если включить плиту.

В Винницкой области было сильное давление газа в домах: смотрите видео

В городском совете Казатина подтвердили, что действительно наблюдается повышение давления газа в системе газоснабжения. Жителей попросили всех проверить газовые приборы.

В случае наличия запаха газа срочно проветрить помещение! По состоянию на 13.00 давление в системе стабилизировано, причины устанавливаются аварийной службой. Дополнительная информация будет сообщена позже,

– указано в сообщении.

В полиции Винницкой области, в свою очередь, написали, что 4 февраля к ним поступали сообщения о неконтролируемом возгорании газового оборудования в помещениях на улицах Героев Майдана и Антоновича. Речь идет о трех квартирах и частном доме.

"Пожары ликвидированы сотрудниками ГСЧС. Информация о пострадавших не поступала. На местах событий работали полицейские", – говорилось в заявлении.

Сейчас по факту пожаров правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности). Окончательные причины возникновения пожаров установят после проведения экспертиз.

