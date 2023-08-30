Хай би ще Гундяєв покропив: чи можуть підтоплені Росією баржі захистити Кримський міст
Російські окупанти затоплюють пороми та баржі поблизу Кримського моста. Так вони хочуть вберегти його від атак надводних дронів.
Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман, зауваживши, що окупанти хочуть розмістити штучні водні перешкоди перед Кримським мостом. Наскільки вони зможуть захистити міст від уражень – цікаве питання.
Дивіться також Ахіллесова п'ята російської логістики: чому так важливо зруйнувати кримські мости
Чи можуть штучні водні перешкоди врятувати міст
Як наголосив Гетьман, тут потрібно уявити собі, що зробила б Україна, якби їй довелося захищати б цей міст. Очевидно, що потрібно було б організувати певні загородження.
Ми б спробували зробити загородження. Але чудово усвідомлювали б, що затопленими баржами навряд чи можна зупинити дрони. Тим паче, що є інформація про створену нову бригаду з дронами. Це – серйозна річ. Ми б точно вирішили щось по-іншому зробити,
– вважає Гетьман.
Дивіться розмову з Олексієм Гетьманом на ютубі 24 Каналу
Уся ця історія схожа на те, що хтось із керівників наказав підлеглим хоча б якось захистити Кримський міст від морських дронів. Вони розуміли, що це зробити практично неможливо. Тому й придумали таке рішення, щоб від них відстали.
Відверто кажучи, чи баржі захистять від надводних дронів? Хіба що якщо з переляку туди увійдуть. Нехай поставлять туди Гундяєва, щоб він ще міст покропив. Теж захистить,
– наголосив Гетьман.
Кримський міст: коротко
- 22 серпня в Головному управлінні розвідки повідомляли, що російські окупанти намагаються зробити все можливе, аби вберегти Керченський міст. Вони навіть затопили пороми поблизу незаконно збудованого моста.
- Керівник української розвідки Кирило Буданов прокоментував ситуацію із Кримським мостом. Виявляється, що атака по мосту 12 серпня була в певному сенсі випадковою.
- Також Буданов наголосив, що димова завіса ніяк не захистить міст від ураження. А-от бонові загородження та затоплення суден можуть ускладнити роботу Сил оборони. Але вони її не зупинять.